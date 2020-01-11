習近平2019年底拒與特朗普會面　傳因美拒降低關稅

傳在2019年11月智利亞太經合組織（APEC）峰會取消後以及巴西金磚五國峰會舉行前，中美傳曾熱烈討論中美元首另找地點簽訂中美第一階段貿易協議。然而有港媒在1月11日引述消息人士報道，習近平願意與美國總統特朗普（Donald Trump）在智利進行類似大阪G20峰會舉行時的會面，廣泛談及一些議題，包括貿易，但不肯定會不會在智利簽協議。

特朗普曾希望與習近平舉行面對面會晤，簽署美中第一階段協議，但目前看來不太可能實現。圖為2019年6月29日，美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平在日本大阪會晤。（Reuters）

《南華早報》2020年1月11日引述一名不欲具名的消息人士報道，他在起程前往希臘進行國事訪問，以及出席金磚五國會議前拒絕有關提議。

原定在智利首都聖地亞哥舉行亞太經合組織會議計劃因街頭示威取消後，2019年11月1日，中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話討論「未來的談判安排」，但知情人士稱，「確實沒有B計劃」，一個直接的選擇是在習近平的巴西之行中尋找中途停留地。

《南華早報》當時引述一名知情人士透露，曾聽到中國官員看着一幅世界地圖數小時，嘗試找到一個理想的停留地。阿拉斯加、夏威夷和澳門都曾被提及，但特朗普不願承諾降低關稅，對北京來說這是「不平衡」的協議，這讓習近平難以簽署。

習近平決定不與特朗普會面，對外界認為中美將迅速舉行簽字儀式的預期是一個沉重打擊。雙方善意快速消散，但談判仍在繼續。雙方最高級談判代表11月曾通過2次電話，一個在11月16日，即確定習、特二人短期內不會見面的時候，另一個則是11月2日。