伊朗軍方承認「人為錯誤」　意外擊落烏克蘭客機　總統外長道歉

伊朗學生通訊社（ISNA）1月11日報道，伊朗政府稱8日發生的烏克蘭國際航空公司客機空難，證實是該國軍方犯錯，意外地將客機擊落。

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) 2020年1月11日

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737客機8日在伊朗墜毀後，外界一度未能確定其失事原因。有聲音質疑是伊朗意外擊落客機，導致176人慘死。美、英情報指客機是被擊落，而烏克蘭亦指兩國說法「非常可靠」。

伊朗道路與城市建設部通訊與訊息中心負責人8日表示，客機墜落原因是引擎故障導致的機身起火，如它是因為被導彈擊中，機身肯定會在空中爆炸。

時隔3天，伊朗國家電視台引述一份軍方聲明報道，稱該國「無意地」（unintentionally）擊落一部烏克蘭國際航空公司客機。聲明是在該國時間1月11日早上發出。

伊朗官員在聲明中指出，在客機轉向一個伊朗革命衛隊「敏感的軍方中心」後，軍方誤認它是「敵對目標」。外長扎里夫（Javad Zarif）表示，事件與美伊關係緊張導致伊朗軍方處於「高級準備就緒」的狀態有關。

烏克蘭國際航空客機PS752航班1月8日從伊朗德黑蘭起飛後不久墜毀，機上176人全部喪生。伊朗1月11日承認在「人為失誤」的情況下擊落客機。（Reuters）

總統魯哈尼（Hassan Rouhani）其後亦於Twitter就事件道歉，他向受影響人士的家屬致以最深刻的慰問，並強調會繼續調查事件及向涉事人員追究責任。

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 2020年1月11日

空難發生後翌日、即1月9日，烏克蘭國家安全委員會稱正在調查各種可能原因，包括遭到導彈攻擊、引擎爆炸等。烏克蘭駐伊朗大使館之前曾指，排除事件涉及恐怖主義，但之後改口稱，仍在調查失事原因。

這宗客機被擊落的事件，也讓人回憶起另一宗不幸的空難。1988年7月3日，美國海軍意外擊落伊朗航空公司（Iran Air）航班編號655的民航客機，導致290人死亡。美國最後向伊朗賠償1.318億美元，其中近7000萬美元用來賠償罹難者家屬。

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