【伊朗誤擊烏航】客機遭誤認「敵對目標」　慘劇以往亦曾發生

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）波音737客機1月8日在伊朗墜機，機上176人全數罹難。伊朗起初否認涉事，最後在11日發聲明承認無意地將之擊落。香港01在整理過往一些資料，亦可見一些國家或地區亦曾發生客機被擊落事件。

烏克蘭國際航空公司1月8日在起飛後5分鐘墜機，全機乘客及職員無一生還，加拿大溫莎大學亦在這宗慘劇中失去5名學生。圖為大學2020年1月10日在溫莎舉行悼念會，死者朋友以及相關學系成員都有出席。（AP）

1938年8月24日

一部DC-2型飛機「桂林號」在中國抗日戰爭期間由香港飛往重慶，飛機在香港起飛後不久便被5架日本軍機使用機關槍擊落。機上14人死亡，多人中槍受傷。

1954年7月23日

國泰航空1架DC-4型客機由泰國曼谷飛回香港途中，被中國戰機擊落，10人罹難。中國事後道歉，並稱誤認客機為台灣戰機。

1973年2月21日

利比亞阿拉伯航空公司（Libyan Arab Airline） 114號班機從利比亞的黎波里（Tripoli）飛往埃及首都開羅（Cairo），途經利比亞班加西。當它飛過西奈沙漠（Sinai Desert）上空時，被以色列戰鬥機擊落。機上113名乘客僅5人生還。

以色列稱擊落戰機是為遏止可能發生的恐怖主義行為。

1978年9月3日及1979年2月12日

羅德西亞航空（Air Rhodesia）825號班機及827號班機先後在上述兩日被羅德西亞（後稱津巴布韋）的叛軍用蘇聯製飛彈擊落，共造成逾100人死亡。

兩架客機同樣在卡里巴（Kariba）起飛５分鐘內被擊毀。

▼親人死於空難已夠讓人痛心，更令人悲痛的是，其所搭乘客機是被導彈或炮火摧毀。如此橫禍奪去至愛生命，實在令家屬難以接受▼

+ 3 + 2

1980年6月27日

意大利伊塔維亞航空（Itavia）870號班機在博洛尼亞（Bologna）飛往西西里島（Sicily）時，突然在烏斯蒂卡島（Ustica）外的第勒尼安海（Tyrrhenian Sea）墜毀，機上81人罹難。

意大利最高法院2013年裁定政府必須賠償給部份遇難者家屬。當時最被廣為認同的空難原因是客機被戰機發射的飛彈擊中。裁決暗示院方承認這個原因，但法院沒有說明飛彈來自哪方。

1983年9月1日

韓國大韓航空公司（Korean Air）007號班機在美國起飛前往韓國時偏離航線，飛至蘇聯領土上空，被蘇聯戰鬥機擊落，機上269人罹難。蘇聯指控客機進行間諜任務，美國否認。

美國、蘇聯及日本搜索鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）找尋「黑盒」，但均表示沒能力找到。

這宗空難與1978年蘇聯攻擊大韓航空公司902號班機的情況相似，但當時全機109人有2人遇難，其餘107人生還。

1988年7月3日

伊朗航空公司（Iran Air）655號客機在伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）飛往阿聯酋杜拜，途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）時被美國巡洋艦溫森斯號（USS Vincennes）誤認為伊朗戰機。溫森斯號發射2枚飛彈將客機擊落，導致290人罹難。

伊朗後來控告美國，最終雙方達成協議，獲賠償1.318億美元。

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2001年10月4日

俄羅斯西伯航空公司（Sibir Airlines）1812號客機在以色列特拉維夫（Tel Aviv）起飛至新西伯利亞（Ｎovosibirsk），但在途中爆炸並墜落黑海（Black Sea）。機上78人罹難，大部分是流亡至以色列的俄羅斯人。

烏克蘭事後承認當時演習中的軍隊意外擊落客機。

2014年7月17日

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）17號客機由荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）飛往馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur），途經烏克蘭東部上空時被導彈擊中致空中解體，機上298人罹難。

國際調查團2018年6月指控4人涉案，其中3人與俄羅斯情報部門有聯繫。俄國否認與空難有任何關連。