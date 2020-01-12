【武漢肺炎】加媒：加拿大正密切關注不明肺炎疫情進展

加拿大多名醫學專家就中國武漢近期出現的肺炎疫情發表了觀點，他們表示中方公布信息較為及時，並會對此持續關注。

2002年至2003年SARS肆虐期間加拿大機場曾對旅客進行過嚴格檢查，而根據2016年加拿大人口普查結果顯示，當年加拿大華人數量近180萬人。（VCG）

據加拿大廣播公司（CBC）當地時間1月11日報道，對於那些記得在「非典型肺炎」（SARS）肆虐期間加拿大機場對大批旅客實施隔離檢查的加拿大公民來說，中國武漢近期爆發的不明肺炎疫情很可能引發了他們的關注，並且根據中方最新發布的消息顯示，在59名住院患者中，已有1名患者死亡及7名患者情況危急，對此有多名業內人士發表了觀點。

聯合國屬下機構世界衛生組織（WHO）駐中國代表加利亞（Gauden Galea）在最新發表的聲明中表示，根據中方的說法，引發此次疫情的病毒可能會在某些被感染者中引發嚴重症狀，並且不會在人與人之間輕易傳播，目前需要了解更為全面的信息以便做出臨床對策。

位於加拿大城市多倫多的聖邁克爾醫院（St. Michael's Hospital）傳染病學專家卡姆蘭•汗（Kamran Khan）表示，如果與SARS疫情進行對比，人們可發現此次在中國武漢出現的疫情與其相似，但截至目前中方所傳遞出的疫情信息可視為初步信息，並且他相信此次各方能夠更早地獲取這些信息並對此制定出對策，此外由於醫療保健技術近年出現創新，加拿大方面目前對疫情防控處於主動地位。

同樣位於多倫多的西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）傳染病學專家麥基爾（Allison McGeer）表示，截至目前她對中方所公布的疫情相關信息感到「鼓舞」，因為這與17年前的情況大為不同，當時加拿大方面對此曾「一無所知」，

她還表示，儘管國際航班的普及可能會使病毒的傳播變得更加容易且難以追蹤疫情源頭，但她相信如今的醫護人員對相關病毒的遏制工作做得比過去好。（注：報道稱這名專家在2003年曾被診斷出染上SARS）

在2002年至2003年SARS肆虐期間，全球共有8,098人先後感染該病毒並且有774名患者死亡，死者中有44名加拿大籍公民，當時加拿大方面備受疫情困擾，但根據世界衛生組織最近發布的一份聲明內容顯示，該組織認為中國此次能夠在短時間內鑑定出新的冠狀病毒是一項成就，這標誌中國對新型疫情的管理能力有所提高。

根據中國武漢市衛生健康委1月11日發布的通報內容顯示，截至1月10日凌晨零時，該市初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例為41宗，其中重症有7宗、死亡個案有1宗，其餘患者病情穩定，那名死亡的患者為一名61歲的男性，此前因呼吸衰竭、重症肺炎入院並且常年在武漢市華南海鮮市場採購貨物。