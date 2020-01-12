英國環保組織威脅起訴警方　不滿遭列為「極端組織」

英國媒體1月11日報道，環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）威脅要起訴英國警方反恐部門，因該部門在一些文件中將其描述為是「極端組織」。英國警方則稱是文件出錯。

「反抗滅絕」經常有出位的示威行動（AP）

英國《衛報》1月11日報道，「反抗滅絕」威脅要對英國反恐部門（CTPSE）採取法律行動，因為該部門過去曾在一些文件中將該組織列為「極端組織」，對此CTPSE負責人巴恩斯（Kath Barnes）當天表示，警方並沒有將「反抗滅絕」列入極端組織，而相關文件中存在一些「判斷上的錯誤」，因此警方未來將對這些內容進行審查。

但報道指出，根據一份長達12頁並題為《保護年輕人和成年人免於極端主義》的警方文件顯示，警方將「反抗滅絕」列入極端組織並且將其成員描述為「通過採取激進的方式談論氣候變化等環保議題的人」，因此相關各方（即警隊、學校以及政府機構等）應傾聽並注意那些「忽視學業」或「參加校園罷課」的年輕人免受極端主義意識形態影響。

而該文件經曝光後立即引發了外界質疑，一些分析人士稱此舉「對言論自由等人權進行了非法干涉」並且「警方有可能憑此濫用監視公民的權力」。

比如民權組織Liberty負責人科利爾（Clare Collier）就這樣指出「預防極端主義從根本上就是有缺陷的，因為其範圍過廣並導致成千上萬的人受到牽連，而抗議是民主的基礎，也是民眾展現力量的方式，此外『反抗滅絕』在過去的一年中曾多次組織罷課等抗議活動，這體現出抗議對實現社會變革的作用」。

對此報道指出，2019年全球曾有成千上萬的學生通過罷課的方式以抗議政府對氣候危機的「無所作為」，包括瑞典環保少女者通貝里（Greta Thunberg）領導的運動。