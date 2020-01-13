紐約前市長彭博：會用盡所有錢擊敗特朗普

美國民主黨總統參選人彭博（Mike Bloomberg）1月12日表示，他將用盡他所有的錢在大選中擊敗總統特朗普（Donald Trump）。他亦反駁外界關於「他買下美國大選」的說法。

彭博有限合夥企業創始人、紐約前市長彭博於2019年11月24日正式宣布將代表民主黨參選美國總統。（Reuters）

路透社報道，美國民主黨總統參選人、紐約前市長彭博受訪時表示，他目前他的首要任務就是「踢走」特朗普，因此他將用盡他所有的錢去實現該目標。

他在訪問中亦反駁其餘幾位民主黨總統參選人的批評，指關於「他用錢買下美國大選」的說法是對手們的政治套話，解釋稱對方只是不喜歡自己這樣做，而不是因為這樣做效果不好。

他又批評民調前4名的參選人的政治傾向過於「自由」，因此他們無法擊敗特朗普。他認為自己能夠被温和的共和黨人接受，並相信能藉此擊敗特朗普。

彭博1月11日曾赴德州多個城市參加競選活動，並宣稱其跨黨派身份有助他兑現擴大醫保範圍、應對氣候變化以及減少槍枝暴力犯罪等承諾。

彭博貴為福布斯富豪排行全美第8名，他2019年2月初在美國職業橄欖球大聯盟冠軍賽「超級碗」比賽期間，與特朗普一同將投入上千萬美元用來投放競選廣告。他表示，「電視仍然是神奇的媒介」並且「這說明資本主義在起作用」。