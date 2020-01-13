德黑蘭反政府示威持續　大學生拒踩星條旗：我們的敵人在伊朗

伊朗首都德黑蘭周日（12日）連續第二日爆發反政府示威，抗議革命衞隊上周擊落烏克蘭客機，在其中一所大學的集會，大部分示威者都刻意避開踏到漆在地上的美國及以色列國旗，並向少數踏旗的學生喝倒采，現場還傳出有人高呼：「我們的敵人在伊朗，不是美國」。

在伊朗享負盛名的沙希德貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）周日舉行集會，但大部分參與的學生沒有踐踏大學入口地上的美國與以色列國旗，寧繞道到兩旁走過，期間曾有數十人踏上國旗，隨即遭喝倒采和指罵，據稱當時還有人高聲說：「我們的敵人在伊朗，不是美國」。當天在西部阿薩迪廣場（Azadi Square），當局部署了大量警力。

報道指出，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）早前命人將美以兩國國旗漆在大學入口處，然而教授齊巴卡拉姆（Sadegh Zibakalam）2016年曾表示，在大學地面畫上國旗甚至踐踏都是錯誤的，更是對有關國家不敬。

特朗普嚴厲警告：不要殺示威者

美國總統特朗普（President Trump）同日透過Twitter嚴厲警告伊朗：「致伊朗領袖──不要殺死示威者。成千上萬的人民已被殺或囚禁，全世界正在看著你們，最重要的是，美國在看著。重開你們的網絡，讓記者能自由走動，停止殺死偉大的伊朗人民！」

Really interesting.



Iranian students during anti-govt protests refuse to step on Israeli and American flags printed by the local authorities on the road pic.twitter.com/gFfFho62vT — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2020

美軍早前在伊拉克擊殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），令兩伊的反美情緒加劇，美伊局勢更劍拔弩張。不過，伊朗上周「意外」擊落烏克蘭客機造成176人死亡，逆轉了街頭示威風向，伊朗人民批評當局隱瞞真相多日，觸發自上周六開始的反政府示威，當中集會地點包括阿米爾卡比爾大學（Amir Kabir University）。