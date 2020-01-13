美前國安顧問：中國有清晰長期目標　成美國最嚴重威脅

美國前國安顧問瓊斯（James Jones）1月13日受訪時表示，北京已經有清晰的長期目標，成為美國「最嚴重的威脅」。

中國華為公司是世界上最大的電信設備製造商，在全球5G建設中佔據重要地位。美國的5G技術則相對落後，美國一直做得，只是一味警告盟國勿用華為技術。（VCG）

瓊斯接受美國財經新聞台CNBC訪問時表示，對於中國有多大意圖在策略上取代美國，成為世界上最具主導地位的文化，他本人對此並不太確認。惟他認為，北京非常清楚其長期目標，也對此直言不諱，這是對美國「最嚴重的威脅」，華府需要非常認真地對待。

瓊斯在阿布扎比舉行的大西洋理事會全球能源論壇（Atlantic Council Global Energy Forum）上表示，中國的目標之一是「通過使用技術完全控制本國人民」，「他們在控制每個公民方面取得了驚人的進步，不管他或她在做什麼」。

他指出，中國給公民身份評分，這會影響他們的工作、旅行和其他一切。報道稱，瓊斯所指的似乎是中國社交媒體制度。他認為，中國的動向很可怕，也明顯是希望向其他國家出口這些東西。

他指出，北京正在使用「特洛伊木馬」戰略，以在「世界許多地方」獲得影響力。他認為，美國應該強調人權問題藉此解決上述問題，並且應該在「世界各地，包括非洲和其他地方」與中國競爭。

談到下一代無線網絡5G時，瓊斯表示，如果中國成功地抓住了5G崛起的基礎設施方面……這對各國GDP的影響很大，從1.5%到2.5%不等。惟他認為，美國可以贏得這場比賽，原因是美國對5G世界的未來有完全不同的看法，也有完全不同的營銷策略。