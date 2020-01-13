加拿大安大略省擺烏龍　誤發核電廠意外警報　有民眾已訂酒店逃難

加拿大安大略省（Ontario）1月12日爆出大烏龍，當局約上午7時30分時向民眾發出訊息，稱多倫多（Toronto）市中心東邊約50公里的皮克林核電廠（Pickering plant）發生意外，惹來公眾高度關注。當局在1小時後澄清指，其實是誤發。

加拿大安大略省市民的手機在1月12日收到來自省政府的緊急警報，指核電廠發生意外。安大略省電力公司後來傳送訊息澄清警報是錯誤的。（AP）

安大略省（Ontario）市民的手機上午7時30分左右突然響起刺耳的警報聲，並收到一則訊息，指「皮克林核電廠」發生不明意外，核電廠未有出現異常輻射洩漏，公眾毋須採取保護措施。

警報引起市民擔憂。美聯社12日報道，44歲居住在多倫多的弗拉霍斯（Jim Vlahos）被警報嚇醒，並迅速地預訂96公里外的酒店，準備逃難。

市民在過了1小時後收到澄清訊息，原來警報是誤發，公眾和環境都不會有危險。安大略省檢察長瓊斯（Sylvia Jones）發聲明道歉，她解釋指在安大略省緊急行動中心進行常規訓練的練習時，錯誤向公眾發布警報。她又指，政府已開始一個全面的調查，以確定這個錯誤如何發生。

皮克林核電廠於1971年啟用，原定於2019年關閉，但省政府決定維持其運作至2024年，關閉程序目前定於2028年啟動。