【烏航空難】伊朗民眾續抗議政府　特朗普警告德黑蘭：別殺示威者

伊朗民眾針對烏克蘭航班遭擊落事件的抗議活動已持續兩天，部分示威者還不斷高呼要求最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）下台的口號。美國總統特朗普（Donald Trump）則在社交網站連發多篇推文，對伊朗抗議者表示支持。

伊朗革命衛隊承認用導彈擊落烏克蘭客機後，伊朗首都德黑蘭爆發反政府示威（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）1月12日報道，在伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）就誤擊烏克蘭客機一事道歉，稱寧願自己在遇難飛機上之後，1月12日當天，約3000名示威民眾聚集在德黑蘭沙希德貝赫什迪大學和自由廣場周圍，抗議政府試圖掩蓋客機墜毀真相。

部分遊行者高喊反政府口號，指責政府欺騙民眾稱伊朗的敵人是美國，「事實上我們的敵人就在這兒」。有抗議者將哈梅內伊稱為「獨裁者」並要求其下台，還有抗議者撕毀了伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼的照片。

警察用警棍和催淚彈驅散抗議人群，伊斯蘭革命衛隊成員則駕駛電單車在街頭巡邏。

1月8日的烏克蘭國家航空客機墜毀事件造成機上176人全部遇難，以國籍區分的話，最多遇難者為伊朗公民。事故發生後，伊朗當局先堅稱事故原因為機械故障，後在各方壓力下承認錯誤擊落客機。

美聯社1月12日報道，在當天的議會會議上，伊朗革命衛隊司令薩拉米對誤擊事件道歉，承認其是一個「悲劇的錯誤」。

薩拉米同時指出，革命衛隊沒有篡改雷達記錄也沒有試圖掩飾事故現場，革命衛隊航空航天部隊司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）1月11日表示對此次誤擊承擔全部責任。

特朗普用波斯語在Twitter上不斷發文對伊朗的示威者表達支持。特朗普寫道「我從擔任總統之初就站在你們一邊，我的政府將繼續站在你們身邊。我們在密切關注你們的抗議，你們的勇氣激勵着我們。」 特朗普還對伊朗政府稱「不要殺掉你們的示威者」。