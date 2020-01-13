【台灣大選】王毅對蔡英文連任發嚴厲警告：分裂國家注定遺臭萬年

正在非洲訪問的中國國務委員兼外長王毅1月13日表示，海峽兩岸的統一是歷史的必然，分裂國家注定遺臭萬年。

2020年1月11日晚，台灣總統大選結果出爐，蔡英文成功連任。蔡英文當日晚舉行國際記者會後，在競選總部外和民進黨副總統候選人賴清德（左）一起向支持民眾揮手致意。（中央社）

台灣1月11日舉行總統大選，現任總統、民進黨總統候選人蔡英文高票連任，國民黨總統候選人韓國瑜則遭到慘敗。

中國外交部官方網站指，正在非洲訪問的中國國務委員兼外長王毅1月13日對此表示，海峽兩岸的統一是歷史的必然，分裂國家，注定遺臭萬年。

王毅對記者表示，此次訪非期間，到訪的各國政府和領導人都明確表示堅持一個中國原則，都明確主張台灣是中國領土不可分割的一部分。

王毅指出，事實證明，一個中國原則不僅是非洲各國的一致立場，也是國際社會早已形成的普遍共識。這一共識不會因為台灣一場「地方選舉」而出現絲毫改變，也不會因為個別西方政客的錯誤言行而發生任何動搖。

王毅強調，中華民族的復興和海峽兩岸的統一，都是歷史的必然。逆勢而動，必將窮途末路；分裂國家，注定遺臭萬年。

此前，中國國台辦1月11日針對台灣總統大選結果發佈聲明，強調稱「堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑」。

中國國台辦發言人馬曉光發佈聲明稱「我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針。堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。」

馬曉光還指出，「兩岸關係和平發展，是促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣同胞一道，推動兩岸關係和平發展，增進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。」