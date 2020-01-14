【中美貿易談判】彭博社：華府擬取消中國匯率操縱國標籤

中美將於1月15日在白宮簽署第一階段貿易協議，彭博社引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）政府計劃取消中國匯率操縱國的標籤，藉此移除兩國簽署協議的障礙。路透社亦引述對相關決定知情的人士證實消息。

中美擬於1月15日簽署第一階段貿易協議。美媒報道，特朗普政府計劃將中國剔出匯率操縱國名單（Reuters）

報道引述匿名消息人士稱，財政部將會在即將公布的半年報告中作出有關決定。報道指，有關報告因中美第一階段協議的完成工作而被延遲公布。

報道引述知情人士稱，美國政府曾考慮過保留匯率操縱國的標籤，但最後決定將會對人民幣展開監督，並可能在2020年8月將中國剔出匯率操縱國名單。財政部發言人未有回應報道。

美國財政部在2019年8月宣布將中國列為匯率操縱國，要求北京增加在處理人民幣時的透明度。報道引述知情人士指，有資料顯示中國人民銀行參與人民幣競爭性匯率貶值，支持了財政部的看法。

在報道登出後不久，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表態，猛烈批評特朗普政府的決定，形容是向中國投降。他在聲明中強調，中國事實上是匯率操縱國，但特朗普不幸地選擇和習近平主席屈服，而沒有保持對華強硬。