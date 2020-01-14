【一分鐘看世界】中國不再列匯率操縱國、菲律賓火山、丹麥人魚像

今天是1月14日，星期二。 多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

簽協議前夕 華府不再列中國為匯率操縱國

中美即將簽署第一階段貿易協議，美國財政部宣布不再列中國為匯率操縱國，並指出北京已就匯率問題做出可執行的承諾。在協議方面，有美國官員透露儀式將在白宮東廳舉行，預料至少200人參加。美國總統特朗普將親自與中國國務院副總理劉鶴簽署協議，專家分析認為前者是希望邀功；另外，華府鷹派罕有同意重啟全面對話機制，有分析認為協議好壞參半，特朗普需付出一定代價，亦有文章認為從雙方代表團人馬看來，這次安排並不尋常……（按此閱讀更多）

中國國務院副總理劉鶴將與美國總統特朗普在白宮簽署第一階段貿易協議（Reuters）

菲律賓短期或有災難性火山爆發

菲律賓塔阿爾火山爆發，大量火山灰直衝14公里高空，場面驚人。當局已疏散45萬人，超過20個香港來往馬尼拉的航班取消。塔阿爾火山為當地第二活躍火山，曾爆發34次，警告短期內或有「災難性」爆發，甚至擔心火山或重演1754年的情況，恐怕噴發會持續數月至數年。不過有火山灰席捲雲宵之際，一對新婚夫婦依然淡定結婚，還拍下甚具「末日感」的照片……（按此閱讀更多）

菲律賓塔阿爾火山爆發，令附近一帶都蓋上厚甸甸的火山灰（Reuters）

丹麥美人魚像「飽歷風霜」

丹麥哥本哈根著名地標美人魚雕像遭不明人士塗鴉，赫然出現「FREE HONG KONG」的紅色噴漆字句，當地警方正調查事件。這尊坐在港口107年的美人魚雕像，其實過去曾遭多次破壞，不但經歷過潑漆和被塞性玩具，其中兩次更慘被斬首……（按此閱讀更多）

哈里夫婦出走 英女王開綠燈

英國哈里王子與夫人梅根退出王室高級成員身份，鬧得滿城風雨。有英媒引述消息報道指，哈里夫婦出走是由於威廉王子不喜歡梅根並且施壓，有關說法引來威廉和哈里兩兄弟發聯合聲明譴責，批評報道冒犯且無禮。在英女王與另外3名家庭成員開會後，透露希望哈里夫婦能繼續保留王室成員的全職工作，但對其決定表示尊重和理解，並提出設置過渡期讓兩人在英國和加拿大兩邊生活……（按此閱讀更多）

暗殺伊朗軍官行動出師無名？

美軍殺死伊朗軍官蘇萊曼尼引起軒然大波，有報道指時任國安顧問博爾頓在7個月前作出提議，但特朗普強調需要等待伊朗逾越紅線才可行動。面對各方質疑行動的必要性，特朗普反駁稱蘇萊曼尼的威脅是否迫切其實不重要；但美防長埃斯珀稱未有特定證據顯示蘇萊曼尼計劃攻擊美國大使館。有美媒認為，華府高官對此事的情報評估並非一致，甚至正艱難地為暗殺行動正名……（按此閱讀更多）

必看話題文章

17歲高中生NASA實習3日已發現新行星 大地球7倍命名TOI 1338 b

【東京奧運】選手村大床全部紙皮製 日本網民大嘆：真寒酸

加拿大安大略省擺烏龍 誤發核電廠意外警報 有民眾已訂酒店逃難

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。