法國向西非地區增派220兵力　呼籲美國在當地繼續反恐

法國與西非地區五國1月13日發表聯合聲明稱將繼續在該地區進行反恐。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦呼籲美軍不要撤離該地區。

法國與西非地區五個國家就反恐達成共識（Reuters）

馬克龍與西非薩赫勒五國集團（Sahel）的領導人發表聯合聲明，根據該份聲明內容顯示，未來6國將繼續集中力量打擊盤踞在撒哈拉地區的極端組織ISIS，並呼籲當地美軍能繼續為多國反恐部隊提供後勤支持，法國亦承諾將會為該地區增派220名士兵以加強軍事存在。

馬克龍表示，如果美軍決定離開非洲，對6國而言將是個「壞消息」。他希望能夠說服美國總統特朗普（Donald Trump）繼續讓美軍在該地區進行反恐行動。

目前法軍大約有4,500名士兵在該地區駐紮，但是由於ISIS等恐怖組織在當地加強立足點，導致該處大片土地仍處於無政府管制狀態，而且部落間的暴力持續，最受影響最的地區包括馬里和布基納法索。

《紐約時報》曾引述消息人士的話稱，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）考慮大規模減少或完全撤出駐紮在西非的美軍，或為為美軍調整全球部署的第一階段，旨在轉為針對中國與俄羅斯。

報道指，撤軍計劃亦包括放棄在尼日爾建造的價值約1.1億美元的無人機基地，以及停止向該區國家軍隊提供援助等。美國目前非洲約有6,000名至7,000名士兵，大多駐紮在撒哈拉以南地區和索馬里半島。