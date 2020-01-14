安倍晉三到訪阿聯酋會晤王儲　確認對日本穩定供給原油

日本首相安倍晉三繼續為期5日的中東訪問行程，他1月13日抵達行程第二站阿聯酋，並與阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面。二人就中東局勢交換意見。

聯合酋長國通訊社發布照片顯示，阿聯酋阿布扎比王儲阿勒納哈揚1月13日在阿布扎比與安倍晉三會面時握手（AP）

安倍晉三向穆罕默德表示，對中東緊張局勢升級感到深切憂慮，並指日本已準備好扮演化解緊張局勢的角色。穆罕默德為日本對中東的「平衡政策」向安倍晉三表示感謝，並稱阿聯酋願意與日本和沙特為地區穩定工作。

二人會面時亦提及日本派遣海上自衛隊到中東確保商船安全。穆罕默德歡迎日本確保海洋安全，並保證會提供配合。

日媒：確認對日本穩定供給原油

共同社14日報道，兩國乘二人對話之機，交換了有關擴充原油共同儲備項目的協議文件，報道稱，在緊急時阿布扎比向日本優先供應的原油限度，從以往的100萬千升增至130萬千升。阿聯酋是日本第二大石油供應國，僅次於沙特阿拉伯。

安倍晉三中東之旅第一站是沙特阿拉伯，他12日與沙特國王薩勒曼（King Salman）與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。雙方亦談到中東局勢，一致認為相關國家應團結力量緩和緊張局勢。安倍晉三14日到訪阿曼。