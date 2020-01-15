【一分鐘看世界】菲律賓火山灰蓋城、中美協議細節、誰為哈里埋單

今天是1月15日，星期三。
多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
菲律賓火山持續噴發
菲律賓塔阿爾火山爆發第三日，熔岩、火山灰和蒸汽繼續噴出。火山內和附近總共錄得逾200次地震，由於火山灰數量十分驚人，居民急於撤離，遺下的動物瀕臨死亡；亦有居民不聽勸喻冒死偷越封鎖線回家拿財物。當局預料最壞情況將會來臨，噴發或持續數月至數年……（按此閱讀更多）
菲律賓塔阿爾火山爆發第三日，持續噴出大量火山灰，覆蓋鄰近地區（AP）
中美貿易協議即將登場
中美即將簽署首階段貿易協議，中國副總理劉鶴率領的代表團已經抵達華盛頓；美國貿易代表萊特希澤表示將於簽署前公開協議文本。外媒報道指，北京同意從工業製成、能源、農業和服務四大範疇中購買2000億美元美國貨；美日歐則在華盛頓開會商討對華政策。有消息指出，持續多時的貿易談判得以簽署，特朗普女婿庫什納可能是幕後功臣。這次協議並非由中美元首共同簽署，習近平的缺席意味什麼呢？，特朗普破例訪華又預視中美前景為何……（按此閱讀更多）
中美雙方代表團即將簽署首階段貿易協議，外界關注經歷13輪磋商後的協議細節內容（Reuters）
哈里夫婦出走後
英國哈里王子與夫人梅根退出王室高級成員身份，英女王對此「開綠燈」，不過透露希望兩人保留王室職務；有英國傳媒報道威廉王子和哈里的關係變差，兩人罕見地發聯合聲明譴責。哈里夫婦出走後，可能會失去「殿下」的頭銜，遷居加拿大的保安費也有待處理。不過如果他們藉其名氣和全球影響力，如果選擇出書和從事公開演講，或令他們賺得盤滿砵滿……（按此閱讀更多）
伊朗誤射客機 多方指責
伊朗當局錯誤擊落烏克蘭客機，引發大批民眾不滿上街抗議，亦有兩名伊朗國營電視台兩主播憤而請辭。在社交網站流傳影片顯示，警方等向示威者發射實彈及催淚彈驅散，當局否認。伊朗在這場意外中備受指責，當地保險公司指伊朗支付的賠償金或達到1.5億美元，當局則逮捕數名與烏克蘭客機空難有關人員。另據最新發布的片段顯示，涉事客機曾兩度遭導彈擊中，而且冒出火光……（按此閱讀更多）
美制裁兩朝鮮實體
在美朝無核化談判陷入僵局之際，美國財政部宣布，對兩個朝鮮實體實施制裁，指其涉嫌協助平壤政府向海外輸出非法勞工，違反聯合國制裁。財政部聲明宣布，其中一間朝鮮公司負責輸出朝鮮勞工，為朝鮮政府或執政黨產生利潤，另一間總部設於中國的住宿設施為此提供協助……（按此閱讀更多）
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