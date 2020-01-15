英媒：特朗普政府將公布新規　阻止對華為銷售外國製產品

英國傳媒1月14日引述消息人士透露，美國政府即將公布一項新規定，將極大地擴大美國阻止外國製造產品向中國電信業巨頭華為公司出口的權力。規定可能會在幾周內作為所謂的最終規定發布。

中國華為公司是世界上最大的電信設備製造商，掌握先進的5G技術，而美國的5G技術則發展相對滯後。美國政府近年來對華為展開持續的打壓與封殺行動。（VCG）

美將進一步收緊對華為銷售

路透社1月14日報道，兩名消息人士稱，美國特朗普（Donald Trump）政府即將公布一項新規定，該規定將極大地擴大美國阻止外國製造產品向中國電信業巨頭華為公司出口的權力，美國政府正試圖對被列入黑名單的華為進一步施加壓力。

據一位知情人士透露，美國商務部在上周召開了一個跨部門會議後，將這一規定提交給了美國管理和預算辦公室（Office of Management and Budget）。

美國《華爾街日報》14日也引述知情人士的消息報道稱，美國商務部最近向管理和預算辦公室提交了一份新規，這份新規將在很大程度上消除一個允許美國企業通過其海外機構向華為銷售產品的漏洞。

美國商界人士稱，這項措施將使得美國政府對華為的銷售擴大監管的範圍，包括美國技術含量很低、在海外生產的低技術產品。

據兩位知情人士透露，美國商務部已經起草了一項規定，將對華為出口的門檻降至10%，並將範圍擴大到包括非敏感芯片在內的消費電子產品等非技術產品。

上述知情人士說，如果其他政府機構批准了這項措施，這條規定可能會在幾周內作為所謂的最終規定發布，在生效前不會徵求公眾意見。

此外，美國商務部還起草了一項新規，將擴大所謂的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的範圍，讓基於美國技術或軟件生產的外國產品受到美國的監管。這將擴大到包括以美國技術為基礎、在海外生產並運往華為的低技術產品。