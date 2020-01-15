【中美貿易協議】BBC：簽署儀式兩國官員出席人數差距大「52比4」

中美貿易戰持續一年多，終於在1月15日迎來轉折點，雙方將簽署第一階段協議，但是兩邊出席這次簽署儀式的人員數量差距大。

據英國廣播公司（BBC）1月15日報道，根據美國白宮消息，美國方面將有包括總統在內的52名官員、議員出席簽署儀式，中國則有4位官員出席。白宮的消息顯示，美國出席簽署儀式的官員和議員人數眾多。

白宮方面，包括美國總統特朗普（Donald Trump）和副總統彭斯（Mike Pence），以及女兒女婿伊萬卡（Ivanka Trump）和庫什納（Jared Kushner），白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）和強硬的對華鷹派納瓦羅（Peter Navarro）等12人。

政府官員方面，包括美駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等8人。

以及32位來自各州的參議員、眾議員和州長等。這些州主要是阿肯色州、蒙大拿州、艾奧瓦州、堪薩斯州、北卡羅來納州、北達科他州、得克薩斯州等農業州和能源州。這些州也是2016年特朗普的主要票倉。

相比之下，中國出席簽字儀式的僅有4人，包括中國國務院副總理劉鶴，中國商務部長鐘山，中國駐美大使崔天凱，以及中國央行行長易綱。

另據白宮公布的行程安排，特朗普將於15日上午11時15分在白宮接見劉鶴，並將於11時30分出席簽署協議的儀式。特朗普還將於12時15分與劉鶴共進午餐。

美國方面十分重視這次簽字儀式，邀請了大約200人出席儀式，其中包括來自美國主要行業組織的代表。中美雙方當天還會向外界公布協議的中英文文本。