【彈劾特朗普】佩洛西正式任命7名彈劾代理人

美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案有新進展，美眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）1月15日任命7名彈劾代理人，他們將參與參議院對彈劾案的審理。

七位彈劾代理人，他們分別是眾議院情報委員會主席、民主黨眾議員希夫（Adam Schif）、眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）、民主黨議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）、民主黨議員洛夫格倫（ Zoe Lofgren）、民主黨議員戴明斯（Val Demings）、民主黨議員加西亞（Sylvia Garcia）和民主黨議員克魯（Jason Crow）。

美眾議院議長佩洛西1月15日任命了七位代理人，推進針對特朗普的彈劾案。（AP）

這七名代理人將負責把彈劾案移交給參議院，並參與參議院對美國總統特朗普彈劾案的審理。參議院可能於1月21日開始審理特朗普的彈劾案。

2019年12月18日，眾議院表決通過針對特朗普的兩項彈劾條款分別為濫用權力和阻礙國會。但在表決通過後，佩洛西遲遲不肯將條款送交共和黨掌權的參議院，她表示，希望對於參議院審核程序有更多了解，確保公平。

參議院審判最終將如何展開，將取決於審判各項要素，目前還尚未公布。眾議院彈劾代理人將在參議院進行辯論，而特朗普的律師將做辯護，彈劾代理人的表現將很大程度影響彈劾結果。

彈劾代理人的數量將不受限制，在美國前總統克林頓（Bill Clinton）彈劾案中，有13名眾議院共和黨人被選為彈劾代理人，其中有3人至今仍留在國會。

只有在參議院得到2/3議員投票支持彈劾的情況下，特朗普才會被定罪，鑑於參議院掌握在共和黨手中，這一結果基本無望，不少共和黨參議員也表示，他們認為總統的所作所為並沒達到應被彈劾的程度。