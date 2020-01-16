【中美貿易協議】協議內容登場　中國兩年購逾2000億美元美國貨

中美達成首階段貿易協議，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴1月15日在白宮簽字。長96頁的協議文本主要分為採購美國產品、關稅、知識產權、匯率、金融服務及執行性六大部分。特朗普致辭時表示，將會在第二階段協議達成後撤銷所有關稅，並且不預期需要第三階段的貿易協議。

貿易逆差及採購

中方未來兩年將會採購超過2000億美元美國商品及服務。中國承諾會分階段購買額外777億美元製造業設備。產品包括工業機械、電子設備、藥品，飛機，汽車，鋼鐵以及光學和醫療儀器。能源方面則承諾最少額外採購524億美元；服務產品方面則會採購376億美元。

在農產品方面，中方「應確保」採購320億美元的美國農產品。中方亦將顯著減少審查和授權美國農業生物技術產品。

關稅

美國2019年9月起對總值1200億美元中國貨徵收15%關稅，稅率將會下調一半至7.5%。至於較早前對總值2500億美元加徵25%的關稅則維持不變。

另外，在2019年12月15日生效，針對總值近1600億美元的中國製手提電話，手提電話、玩具及衣服的關稅將會無限期押後。中方也會押後對美國汽車徵收25%的報復性關稅。

特朗普與劉鶴簽署協議後握手（Reuters）

知識產權

中方同意就專利、商標及版權採取更有力的法律保障，包括改善打擊網上侵權，盜版和假冒商品的刑事和民事程序。中方將遵守先前承諾，排除向外國公司施壓及要求技術轉移至中國公司，作為換取市場准入、發牌或行政許可的條件，並且排除中國政府在轉移中所獲得的好處。中國亦同意避免直接支持旨在獲取外國技術，以滿足其工業計劃的境外投資。

匯率

中方承諾避免競爭性貨幣貶值，同時不將匯率用作取得貿易優勢的工具。中方亦同意公開相對匯率及外部結餘數據。

可執行性

中美兩國將通過雙邊磋商解決協議執行方式的分歧，從工作層級開始，並逐步提升至高層官員。一旦磋商未能解決分歧，將會有加徵關稅或其他懲罰程序。

中國金融服務

中方將就美國公司進入中國金融服務作出改善，包括銀行、保險、保安、資產及基金管理和信貸評級服務，以應對美國對中方在外國股權限制和歧視性監管止的要求。