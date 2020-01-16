【中美貿易協議】特朗普：達成協議要感謝習近平　我將很快訪華

美國總統特朗普（Donald Trump）2020年1月15日與中國國務院副總理劉鶴共同簽署了美中第一階段貿易協議。特朗普並發表了講話。

2020年1月15日，美國總統特朗普（左二）和中國國務院副總劉鶴（左一）在白宮共同出席了簽署美中第一階段貿易協議的儀式。（Reuters）

據白宮網站發布的講辭，特朗普在簽署協議地點白宮東廳內表示，今天美中簽署了具有歷史意義的美中貿易協定的第一階段，朝着公平互惠貿易的未來邁出了重要的一步，這是美中之間從未採取過的。

特朗普說，「我們正在糾正過去的錯誤，為美國工人、農民和家庭帶來經濟公正和安全的未來。」

特朗普表示，他要感謝中國國家主席習近平，「我們講話的同時他正在觀看」，「在不久的將來，我也將前往中國作為回報」，「但是我要感謝習主席，（他是）我非常、非常好的一位朋友」。

特朗普說，他與習近平分別代表不同的國家。但是「我們發展了一種不可思議的關係」，「我要感謝（習）在這個非常複雜的過程中所給予的合作和夥伴關係」。

特朗普說，談判是艱難的，誠實的，開放的，令人尊重的，導致這個真正難以置信的突破。大多數人認為這永遠不會發生。而這應該發生在25年前。但是沒關係。

中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在中美第一階段經貿協議簽署儀式上致辭時說，達成第一階段經貿協議，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。