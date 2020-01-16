【中美貿易戰】美國財長：華為不是棋子

中美雙方1月15日簽署第一階段貿易協議後，有關中國電訊設備商巨頭華為是不是雙方交易的棋子，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在接受採訪時作出回應。

綜合媒體1月16日報道，姆努欽1月15日接受CNBC採訪時說「我不認為華為是棋子。」中美貿易協議不涉及華為的美國市場準入和供應商問題。

華為在5G領域處於世界領先地位，美國不但採取「封殺」措施，還要求歐洲盟友等其他國家聯合抵制。圖為2018年9月26日，北京中國國際信息通信展上，華為5G展台。（VCG）

姆努欽指出，這家中國公司的美國市場準入問題將作為國家安全問題單獨處理，不在中美簽署的第一階段貿易協議之中。並強調，國家安全是重中之重，美國政府的立場是要確保美國企業和政府網絡完全安全。

美國政府2019年5月限制美國公司與華為和中興通訊做生意。美國政府認為華為設備可能被用於間諜活動，而該公司否認了這一指控。

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西方輿論認為，儘管中美1月15日簽署了被美國總統特朗普（Donald Trump）稱之為歷史性的第一階段貿易協議，從而中止了這一持續兩年的激烈較量，但是，中美除了未來還有進行的並不輕鬆的第二階段貿易談判外，雙方磨擦甚而對抗的領域仍然很多。比較迫切的有南海、維吾爾族人權、香港問題、台灣問題等等。