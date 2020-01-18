【中美貿易協議】彭博社：協議內容顯示中美差距懸殊

中美簽署第一階段貿易協議。彭博社1月16日報道，中美簽署第一階段協議只是有助於給貿易戰止血，雖然中方對協議表達樂觀的態度，但協議的內容反映中美之間的巨大差距。

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議。（路透社）

2020年1月15日，中美在白宮簽署第一階段經貿協議。在簽署儀式上宣讀的一封信中，中國國家主席呼籲美國總統特朗普（Donald Trump）採取措施，「增進兩國互信與合作」。

美國彭博社16日對此評論稱，這並不容易。除貿易問題外，美中兩國在從技術到人權再到領土爭端的所有問題上都存在分歧。

就在本週，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）在硅谷對企業高管們表示，美國「正面臨來自中國的挑戰，這需要你們的每一分創新技能和創新精神。」

評論稱，如果中美再回到針鋒相對的狀態，對中國將產生嚴重的後果。在短期內，中美關係再度陷入緊張將給已經脆弱的中國經濟形勢雪上加霜，美國對投資進行限制可能會妨礙中國獲得對推動增長至關重要的技術的計劃。

彭博社稱，對於中國來說，中美簽署第一階段協議只是有助於給貿易戰止血。雖然習近平和其他中國官員都對協議表達樂觀的態度，但協議的內容本身就說明中美這兩個世界最大經濟體之間的巨大差距。

協議涵蓋的範圍有限，尤其引人矚目的是，中國承諾對美國進行規模龐大的農業和能源採購，而且協議對中美間更棘手的問題避而不談，如美國指摘中國的國家補貼、產業政策和國有企業等問題。