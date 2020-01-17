【中美貿易】協議存在重大矛盾　北京為何接受巨額懲罰關税？

中美第一階段協議被指是北京的重大讓步。中國國務院副總理劉鶴回應稱，協議在相當程度上解決雙方關切，實現互利共贏。法國國際廣播電台1月17日報道，深入分析北京為何簽下這份看似是接受巨額懲罰關税的「屈辱條約」。

法國國際廣播電台指出，中美第一階段協議中有兩個條款從表面上看很矛盾，一是中方承諾增購2,000億美元商品，二是美國維持對3,600億美元中國輸美產品徵税。有聲音認為，中國實在是「輸得徹底」，不僅要滿足美方眾多條件、購買大量商品，還要承受美國高額的懲罰性關税。更為甚者，美國總統特朗普（Donald Trump）1月15日在白宮簽署協議前發表約1小時的講話，闡明美國為什麼維持對華關税，「我不能丟掉手中的牌」，顯然有預防中國變卦的意思。

長篇協議本文中出現幾十個「中國應」如何、或「中國同意」做什麼的表述，而「美國應」如何則出現不到5次，給人一種美國居高臨下的感覺。

原北京天則經濟研究所所長盛洪認為，中美簽訂協議實際上是糾正過去中國對美貿易的不平等。報道指出，中美貿易戰就是因為美國認為中國不遵守承諾、不遵守世界貿易組織（WTO）協議、不正當競爭而打起來的，因此在協議中強調中方應遵守知識產權、禁止強迫性技術轉移等很正常。

最重要的是，北京願意接受這樣一份協議的真實意圖是爭取時間，美方也有同樣打算。中國經濟增長遲滯同貿易戰有重要關聯，特朗普也需要着手準備總統連任相關事宜，雙方都存在短期考慮，因此便有第一階段貿易協議的迅速達成。但真正棘手的難題，例如政府補貼，國企改革等敏感問題顯然要等到特朗普選舉結束才能騰出手解決。

《華爾街日報》報道，特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）曾於2019年11月同中國駐美大使崔天凱交談，表示不應膠着於關税的問題，應考慮如果不達成協議會發生的狀況。因此，從美中雙方達成的協議來看，中方不要求減免關税、美方也不強逼中方取消補貼和改革國有企業，讓中方爭取到時間。

報道認為，第一階段貿易協議談判已如此漫長，預計第二階段貿易協議至少也會同樣坎坷且前景難料。