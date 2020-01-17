俄羅斯政府總辭之際　中國高官頻用「新」字形容中俄關係

就在中美簽訂第一階段貿易協議的同一天，俄羅斯政壇出現了不小的震盪。在這個關鍵的時間點，中國高官頻繁用「新」字來形容中俄關係究竟有何考量？

綜合媒體1月17日報道，在中國外交部16日的例行記者會上，有記者就俄羅斯政府集體請辭提問，「外交部對此有何評論？俄羅斯政府出現變動是否會影響中俄關系？」發言人耿爽回應道，「我們注意到了有關消息。梅德韋傑夫先生及俄羅斯政府集體辭職是俄羅斯內政，作為友好鄰邦，中方完全尊重。」

2018年9月11日，中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請，出席第四屆東方經濟論壇（Reuters）

耿爽三次提及「新時代」這一表述，並稱「我們也希望並相信梅德韋傑夫先生在新的工作崗位上，能夠繼續為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展作出自己的貢獻。當前，在習近平主席和普京總統戰略引領下，中俄全面戰略協作夥伴關係邁入新時代，日益成熟穩定堅韌，不受國際風雲變幻和雙方各自國內政治進程的影響。中方對不斷深化和發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終充滿信心。」

2019年6月習近平訪俄時，中俄關係邁上了一個新台階，首次用「新時代全面戰略協作夥伴關係」重新定義兩國關係。然而，在中美、美俄和中美俄雙邊和大三角關係均發生變化的新年伊始，中國高官幾乎在同一時段頻繁強調中俄關係的到底新在哪裏。

2020年1月10日，中國外交部副部長樂玉成會見俄羅斯大使時指出，習近平主席和普京總統共同宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，為雙邊關係開闢了新的前景，也提出了新的任務。2020年，雙方要根據兩國元首達成的共識，推動雙邊關係取得更多積極成果，更好惠及兩國和兩國人民，譜寫新時代中俄關係新篇章。

1月11日，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志發表主旨演講，他用幾個「新」來概括中俄關係。

他稱，第一個「新」為新起點。2019年是中俄建交70周年，習近平主席在莫斯科出席慶祝中俄建交70周年紀念大會時發表重要講話強調，以慶祝建交70周年為新起點。第二個「新」為新時代。去年中俄全面戰略協作夥伴關係進入新階段，兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。

此外，他還談到新希望和新目標。他表示，關於中俄關係未來的發展，兩國領導人提出了新的希望。2018年，中俄經貿額首次突破1000億美元；2019年，兩國計劃到2024年實現2000億美元雙邊貿易額的目標。2019年，一係列中俄重大項目相繼落實，以及中俄其他項目在科技、農業、旅遊等高新科技領域的合作，為中俄下一步實現新目標奠定了良好的基礎。