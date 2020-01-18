孟晚舟案聽證會舉行在即　文件顯示她未對滙豐銀行欺詐

華為副董事長孟晚舟的引渡聽證會1月20日舉行，有文件顯示，滙豐銀行在2013年前就了解她與伊朗方面的業務，因此加方最新提出的相關指控或許不成立。

華為高管孟晚舟（右）於2018年12月日在加拿大温哥華轉機時被該國警方逮捕，此後美國司法部提出了將其引渡至美國受審的要求。（VCG）

據《南華早報》1月17日根據該報獲得的一份文件內容顯示，滙豐銀行在此前了解香港星通技術司（Skycom Tech）與華為之間的聯繫並且期間孟晚舟並未對該銀行「欺詐」。

相關文件內容顯示，早在2010年滙豐銀行便已經知道了Skycom Tech與華為之間的聯繫，此後兩年間滙豐銀行還與華為就更改Skycom Tech賬戶簽字人以及該賬戶的技術狀態進行過討論。

對此報道指出，這些文件未提及任何關於孟晚舟向滙豐銀行所提供的「虛假消息」並且這與孟晚舟律師的申辯內容基本一致，即「孟晚舟向滙豐銀行所作的陳述不會引起誤導且該行了解Skycom Tech在伊朗的業務及其性質」。

孟晚舟引渡案其中一個關鍵就是被告方律師認為孟晚舟違反美國對伊制裁在加拿大並非違法，因為當時加拿大並未對伊朗採取與美國相似的禁運措施，但為了將其引渡到美國，加拿大檢方於是便指控「孟晚舟對滙豐銀行進行過誤導並使後者認為相關公司試圖將設備出口至伊朗，即使此舉違反美國提出的制裁」。

此外如果違反美國對伊制裁和欺詐罪同時成立，那麼孟晚舟未來將面臨長達30年的監禁，而目前此案已導致中加關係惡化。

據瞭解，中美雙方於1月15日簽署了第一階段貿易協議，此前加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）曾對此表示異議，稱協議中應該加上一個條件，即「要求中方釋放兩名此前被拘捕的加拿大人」。

對此中國外交部發言人耿爽在2019年12月20日舉行的例行記者會上表示，中方不知道加方現在時不時有一種欲哭無淚的感覺，因為替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己，而這種通過拉幫結派等手段向中方施壓的做法註定是徒勞且無效的。

另一方面，孟晚舟最新一輪的引渡聽證會將與1月20日舉行，此前審理此案的加拿大法院曾拒絕包括香港《南華早報》、美國《華爾街日報》等在內的13家聯合媒體團提出的關於轉播引渡聽證會的部分請求，因為允許媒體轉播可能會扭曲公眾對訴訟的看法以及擾亂法庭程序等，並且孟晚舟也對此持類似觀點。