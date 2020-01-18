烏克蘭拒絕總理辭職　總統澤連斯基拒絕

烏克蘭總理貢恰魯克（Oleksiy Honcharuk）17日宣布辭職，但在同日被總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）拒絕。本周較早時網上流傳的一段關於他指總統不懂經濟的錄音檔案。貢恰魯克被指是在尷尬中辭職。

澤連斯基的辦公室發布兩人會面的影片，總統指這個情況是「令人不快」（unpleasant）但要求貢恰魯克與他的內閣繼續工作。他說：「如你能解決大眾擔憂的重要問題，我決定給你和你的政府一個機會。現在不是一個我們能承受經濟及政治不穩的時刻。」

烏克蘭總統澤倫斯基（左）17日與宣布辭職的總理貢恰魯克會面，稱給予後者機會，處理國內問題。（AP）

貢恰魯克17日在Facebook上發文宣布辭職。他指本周較早時網上流傳關於他指總統不懂經濟的錄音是經過操縱的。錄音內容顯示，貢恰魯克稱澤連斯基在經濟學方面是個「外行人」，並指總統在本國貨幣方面應學習更多。

這個風波發生，正值澤連斯基成為「通烏門」的主角之一之際。美國總統特朗普（Donald Trump）與澤連斯基2019年通電話，特朗普被指施壓要求烏克蘭調查正在競逐美國民主黨總統候選人提名資格的拜登（Joe Biden）及其子。