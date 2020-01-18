【中美貿易】首階段協議料可持續至美國大選　雙方各取所需

中美兩國簽署首階段貿易協議，有分析認為，協議實現雙方各取所需，並料可持續至今年美國總統大選，但大前提是中方履行進口以及貨幣匯率方面的承諾。

美國總統特朗普與中國副總理劉鶴於1月15日簽署首階段貿易協議。（Reuters）

美國CNBC頻道1月17日報道，根據總部位於英國倫敦的市場研究機構TS Lombard最新發表一份報告顯示，中國未來可能會履行在首階段貿易協議中許下的承諾，並指該協議令雙方各取所需。

負責撰寫該報告的中國政策分析師奧爾科特（Eleanor Olcott）表示，北京在這筆交易中所進行的投資有助於穩定中國經濟以及增長市場信心，此外中國亦希望華府在適當的時候可進一步降低關税。

她認為，只要中國未來願意和做到從美國增加進口並保持人民幣匯率穩定，該協議將會確保至美國11月總統大選前一直有效，而總統特朗普（Donald Trump）有可能通過保持對特定產品施加關税的手段，證明他正在維持對北京的壓力。

此外她還指出，中國出口的復甦以及（外資）持續大量流入中國證券市場，某程度上可以幫助中方按照協議的要求保持人民幣匯率穩定。

另外亦有一些分析人士對北京能夠實現增加進口承諾持懷疑態度，並指出根據以往記錄顯示，協議會在監督及仲裁方面相對棘手。

市場研究機構大和證券資本市場公司（Daiwa Capital Markets）在最新發表的報告中提到，如果交易門檻過高等方面導致中方無法完全履行承諾，特朗普可能會採取施加新的關税或放寬部分條款等措施加以應對，從而可以繼續大打「中國牌」，有利他角逐連任。