孟晚舟律師團隊警告　加拿大檢方最新指控將創危險先例

當地時間1月17日，華為副董事長孟晚舟律師團隊發聲明警告稱加拿大檢方最新作出指控將開創危險先例。

華為高管孟晚舟（右）最新一輪的引渡聽證會將於本月20日舉行。（VCG）

路透社當地時間1月17日報道，華為高管孟晚舟律師當天發聲明稱，如果加拿大方面依據美國對伊朗制裁法案將她引渡至美國，那麼此舉將開創一個危險的先例，甚至可能會破壞加拿大對伊朗的外交政策。

孟晚舟律師團隊在聲明中指出，加拿大總檢察長試圖通過指控孟晚舟涉嫌欺詐滙豐銀行（HSBC）為引渡提供法理依據的做法是一個循環，目的是將美國法律成為加拿大法律並使雙重犯罪變成單一犯罪，這會影響加拿大政府在外交方面的權力並且會對相關國家經濟構成風險，而在民主國家中一個重要的政策往往應該是由該國議會決定而並非由司法部門決定。

對此報道指出，當地時間1月10日加拿大檢方曾向法庭提交引渡案的最新證據，檢方稱孟晚舟涉嫌誤導滙豐銀行而非違反美國對伊朗的制裁令，因此其實質是欺詐並符合「雙重罪行」（即相關行為在美加兩國均被視為違法）的引渡標準，法庭應以欺詐罪把孟晚舟引渡到美國受審。

另一方面，孟晚舟最新一輪的引渡聽證會將於當地時間1月20日舉行，如果相關罪名成立，她將可能面臨長達30年的監禁。