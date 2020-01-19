澳洲部份地區因降雨山洪暴發　全國山火仍未熄滅

當地時間1月18日，澳洲東部省份遭遇強風暴襲擊，這場風暴所帶來的降雨雖對該國山火起到緩解作用，但也在部份地區引發了山洪，目前該國山火仍未徹底撲滅。

目前看受這場山火影響最大的是以考拉為代表的澳洲野生動物，但這場山火未來會對全球氣候以及全人類造成何種影響目前無法得知。（AP）

據英國路透社當地時間1月18日報道，澳洲東海岸部分地區當天遭受強風暴襲擊，這場風暴使當地部分地區山火得到緩解的同時，也在當地部分地區引發了山洪，進而導致一些道路封閉，而根據消防部門的說法，這場風暴帶來的降雨只是有助於消防人員控制部分地區的火勢。

報道稱，目前澳洲維多利亞省，新南威爾斯省以及昆士蘭省正在處理或應對風暴帶來的影響，比如昆士蘭州當天關閉了當地主要公路並且有部分居民區遭遇了洪水襲擊。

新南威爾斯省消防部門表示，目前該省消防人員正在對100宗山火進行撲救，而這場風暴有助於消防人員控制其中的75宗，餘下的25宗仍待控制，此外還有一些地區並未出現降雨。

預計本周末維多利亞省將迎來降雨，而目前該省消防部門正在撲救至少十二宗山火。

對此報道指出，自去年9月以來這場大火已累計造成29人死亡並摧毀近2500所建築，其燒焦面積將近德國三分之一國土面積。