美國和平部隊宣布6月起撤離中國

美國和平部隊（Peace Corps）2020年1月16日決定，將終止在中國大陸的志願計劃，今年6月起，撤出和平部隊在華志願人員。

綜合媒體1月18日報道，這一消息得到美國國會參議員盧比奧（Marco Rubio）的證實。對於和平部隊撤離的原因，一向持反華立場的盧比奧聲稱都是中國的錯，因為「中國不再是發展中國家」。

和平部隊網站中國項目徵召欄目前顯示：沒有在華和平部隊志願者職位。和平部隊已經正式將這一決定通知了國會。

美國政客認為中國經濟高速發展，已不再是發展中國家，因此和平部隊沒有必要留在中國。（VCG）

盧比奧在聲明中表示：「和平部隊今天從中國撤回志願者的決定，證實了我們都知道的事實——中國不再是一個發展中國家。」他還呼籲美國和多邊組織「改變與中國打交道方式」。

此外，美國共和黨籍眾議院外交委員會議員麥考爾（Michael McCaul）辦公室1月17日發新聞稿說，這項決定是遲到的，不過，消息還是令人歡迎，因為和平部隊不再需要遵循中國共產黨的指示，和平部隊有限資源可以在其他地方得到更好使用。

麥考爾還說，和平部隊的初衷是幫助有真正需要的發展中國家，而不是支持富國，尤其是美國的「戰略敵人」。中國是世界第二大經濟體，斥巨資發展旨在破壞美國國家安全的軍事裝備。中國違反人權的情況持續擴大，世界對中國的真實面目正在覺醒，美國納税者的錢不應通過和平部隊用在中國。

美國和平部隊始於1961年3月1日，是一個由美國政府建立的志願服務組織。官方任務在於，通過技術援助幫助世界落後地區的社會和經濟發展，同時促進美國與被援助地區之間的民間交流。

據其官網介紹，和平部隊志願者須為美國公民，必須在東道國基層（特別是邊遠和落後地區）服務至少兩年。1993年至今，已經有1,321名志願者在中國各地服務，目前任職在崗的還有134名。