【一分鐘看世界】肺炎人傳人、哈里梅根「退位」、朝鮮有新外相？

今天是1月20日，星期一。
新一天的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
世衛認為「武漢肺炎」有限度人傳人
武漢自2019年底爆發不明肺炎，世界衛生組織按最新分析，認為導致病情的「2019新型冠狀病毒」是有限度人傳人，正密切監測評估人際傳播範圍。英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心研究報告指，感染人數或遠高於正式通報的人數，達到1723個案例。《南華早報》引述三名不同消息人士指出，深圳和上海最少有3宗疑似個案，國家衛健委則證實，廣東現首宗確診病例……（按此閱讀更多）
中國正式踏入春運，人流眾多的火車站內未見有很多民眾戴上口罩（Reuters）
有傳朝鮮換外相
美朝無核化談判陷入僵局，此時有消息傳出平壤政府有意撤換外相李勇浩，而替代者是重要的軍方談判人員李善權。分析認為，外長人選由美國通換至兩韓代表，如果消息屬實，可視為朝鮮對外姿態轉變的重要訊號……（按此閱讀更多）
朝鮮祖國和平統一委員會主席李善權2018年1月在板門店與韓國代表召開會議（Reuters）
哈里梅根不再是殿下
英國哈里王子和夫人梅根退出王室成員身份，白金漢宮宣布他們不再使用「殿下」頭銜，生活費用亦不再由公帑支付，同時成為非在職的王室成員。梅根父親批評此舉貶低了英國王室，不過更多人關注的是他們涉款7683萬保安費，還有其他財政和稅務問題……（按此閱讀更多）
中美誰勝誰負？
中美首階段貿易協議塵埃落定，大致表現了大國競爭重新出現的畫面，同時顯示出白宮對華態度的改變，預料中美將會朝向「一同開價、交換價碼」的方向發展。協議過後，對華鷹派的地位會否受到動搖備受關注，與此同時中美之間也許不必再用勝負來定界線……（按此閱讀更多）
巴拉圭越獄事件
巴拉圭東部接壤巴西一座監獄發生大型越獄事件，共75名囚犯逃離監獄，包括多名巴西犯罪集團成員。當局在涉事監獄發現一條隧道，但相信事件涉及監獄人員放行，逃犯甚至可以大模斯樣從正門離開……（按此閱讀更多）
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