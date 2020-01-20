楊潔篪與歐洲領袖會晤　同意推動中歐戰略夥伴關係發展

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪1月19日在德國出席利比亞問題柏林峰會期間，會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及德國總理默克爾（Angela Merkel）。楊潔篪表示願同德方及新一屆歐盟機構一起推動中歐全面戰略夥伴關係取得新發展。

中國國家主席習近平特別代表楊潔篪1月19日在德國出席利比亞問題柏林峰會。左上起：歐洲理事會主席米歇爾、德國外長馬斯、美國國務卿蓬佩奧、楊潔篪及歐盟委員會主席馮德萊恩；左下起：土耳其總統埃爾多安、法國總統馬克龍、德國總理默克爾、聯合國秘書長古特雷斯及俄羅斯總統普京。（Reuters）

以國家主席習近平特別代表身份出席柏林峰會的楊潔篪表示，習近平與米歇爾就深化中歐全面戰略夥伴關係達成重要共識，為下階段雙邊關係發展指明方向。他指，中方願同新一屆歐盟機構共同努力，確保今年中歐議程取得成功，推動中歐關係發展。

米歇爾表示，雙方在2020年有很多重要政治議程，歐方期待同中國保持溝通，推動雙方經貿投資等合作領域取得成果。他指，歐盟視中國為重要夥伴，希望同中方一起共同踐行多邊主義，更好應對氣候變化等全球性挑戰。

中國國家主席習近平特別代表楊潔篪1月19日在德國出席利比亞問題柏林峰會時，與德國總理默克爾會面。圖為默克爾1月19日在德國迎接到達峰會場地的楊潔篪及聯合國秘書長古特雷斯。 （AP）

楊潔篪在峰會期間亦有會見德國總理默克爾，並表示中方願同德方保持密切高層交往。他指，中方讚賞默克爾積極推動歐盟加強對華合作，願同德方及歐盟機構一起推動中歐關係的新發展。

默克爾表示，將積極推動德中關係改善和發展，她正在為2020年德中、歐中一系列政治議程作準備，將同中方保持溝通，確保取得成果。