【武漢肺炎】多國戒備防病毒「進口」　3分鐘看懂各地檢疫新措施

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，至目前為止，韓國、日本與泰國已發現相關病例。聯合國世衛組織及多個國家亦對病毒威脅了以警惕、採取措施戒備。

日本機場貼出告示，要求往返武漢的旅客若出現病症應即時主動申報。（Reuters）

日本及美國

世界衛生組織指目前已知共有4名境外感染者，全為中國藉。其中包括兩名前往泰國旅行的女子、一名前往韓國旅遊的女子、及一名居住日本但早前往返中國的男子。4人均曾前往武漢。

為免疫情擴散，各國正採取措施加以戒備。日本成田、關西及中部機場已加強檢查從武漢或中國其他地區抵步航班的防疫檢查，使用體温檢測並呼籲有發燒症狀的人自行申報。

美國甘迺迪機場、洛杉磯機場及三藩市機場，3個有自武漢直航抵達航班的機場亦採取防疫措施，安排所有武漢抵步旅客接受特別體温檢查。

美國疾病控制和預防中心（CDC）亦發出指引，提醒前往武漢旅行或公幹的公民，應注重衛生避免受到感染，及發現一旦染病時應如何處理。

仁川醫院外張貼有關武漢肺炎的告示。於20日證實患上武漢肺炎的中國藉女性正於院內接受治療。（Reuters）

韓國及印度

一些國家衛生部門亦發出指引，要求醫療機構作出戒備。如在20日確認首宗案例的韓國，疾病管理本部把新型冠狀病毒肺炎的警戒級數由「關心」調高至「注意」。韓國外交部亦表示將通過駐外領事館，聯絡旅外韓國公民注意衛生及安全。

另外，一名印度藉女教師在中國染病留醫，印度政府向500名在武漢留學的學生發出通知，要求重視衛生避免感染。因部分學生可能已趁春節假期返回印度，印度當局正進行戒備工作。

自從武漢肺炎有加快蔓延的跡象，中國大陸旅客的防疫意識亦有所提升。圖為1月20日旅客在北京火車站外行走。（AP）

加拿大及意大利加拿大亦在機場實施加強檢疫的操施。在溫哥華、多倫多和蒙特利爾機場，海關人員會詢問旅客曾否到過武漢，曾到該市者需接受檢查，至於沒有去過武漢但出現流感症狀的旅客，須接受進一步檢測。

加拿大衛生部門指，沒有直航航班來往加拿大與武漢，新型冠狀病毒傳入的風險相對較低，惟仍需保持警惕。

意大利方面，所有自搭乘飛機前往羅馬機場的旅客都須接受檢測，當局已安排醫院接收疑似患者。

圖為一些中國旅客1月16日在日本成田機場通過一個檢疫站。（AP）

澳洲澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）21日說，悉尼機場將開始針對從中國武漢前來的旅客進行篩檢，以防疫情擴散。不過當局警告，恐難徹底防堵疫情蔓延。

墨菲說，檢疫官員將自23日起，對每周從武漢飛抵雪梨的3個航班乘客進行篩檢。

澳洲當局將提供資料手冊給這些旅客，並要求他們告知自己是否發燒或懷疑自己可能感染這種病毒。但他強調，這些措施只能提供有限的保護。

墨菲告訴記者說：「你無法徹底預防疫情蔓延至國內。潛伏期可能長達一周。」他說：「這只能識別高風險人群，並確保高風險人群了解相關情況，也知道該如何就醫。」