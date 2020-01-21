加拿大國會檢視加中關係特別委員會首度開會

加拿大國會因檢視與中國關係而成立的特別委員會1月20日在首都渥太華（Ottawa）舉行首場會議。它處理一系列程序問題，並選出委員會主席。

加中關係因加拿大在2018年12月1日應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟後變差。圖為2017年12月4日中國及加拿大的國旗在北京紫禁城飄揚。（Getty）

加拿大國會2019年12月通過由在野保守黨提出的動議，成立檢視加中關係的特別委員會。動議授予委員會權力，能夠讓總理杜魯多（Justin Trudeau）、外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）、駐華大使鮑達民（Dominic Barton）等官員以證人身份來到委員會。

保守黨外交事務發言人、眾議員奧圖爾（Erin O'Toole）2019年12月議案通過時指，委員會將致力解決加拿大目前與中國的外交爭端，並協助制定緩解加中雙邊挑戰的特定方案。

保守黨副黨魁艾蕾娜（Leona Alleslev）在開會前指，鮑達民透過電郵表示他「準備及願意」作證。她認為鮑達民的作證十分重要，因為他可協助委員會了解加拿大政府對華策略。

中加關係緊張緣於2018年12月1日加拿大應美國司法部要求，拘捕中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟。中國外交部2019年5月16日證實，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）已遭當局批准依法逮捕。有聲音認為中方是報復孟晚舟被捕，惟中國否認，並強調中方依法行事。