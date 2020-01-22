韓國避開美伊衝突　不參加華府主導護航聯盟

韓媒1月22日報道，韓國向霍爾木茲海峽派遣清海部隊是為了保護中東海域的韓國公民，不參與美國主導的護航聯盟。

韓國《東亞日報》1月22日報道，韓國軍方21日決定向霍爾木茲海峽單獨派遣青海部隊。

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報道稱，此舉意味着，韓國軍隊不參與由美國主導的「國際海洋安全倡議」護航聯盟，單獨執行在中東海域保護韓國船舶和僑民的任務。

分析認為，這是在接受美國派兵要求的同時、又考慮到與伊朗的經濟交流和官兵安全的折中方案。

報道稱，軍方在21日舉行的新聞發佈會上說，鑑於當前中東局勢，為保障韓國國民安全和船舶自由航行，將暫時擴大青海部隊的「派遣地區」。

據悉，青瓦台國家安保室長鄭義溶和外交部長康京和本月早些時候接連訪問美國，介紹「獨自派遣」青海部隊的方針，之後在16日的青瓦台國家安全保障會議上最確定方案。

青海部隊的活動範圍將不僅是亞丁灣，還將經由阿曼灣和霍爾木茲海峽擴大到波斯灣，護送韓國船隻並在發生緊急情況時保護僑民。

「王建」號驅逐艦（青海部隊第31批，4,500噸級）計劃於21日在阿曼馬斯喀特港與「姜邯贊」號（第30批）進行任務交接，在完成各方面準備和程序後前往霍爾木茲海峽附近。

韓國軍方表示，即使青海部隊獨立執行任務，必要時也會與「護航聯盟」合作。為在大範圍海域發生狀況時迅速應對，將構建與「護航聯盟」所屬其他國家軍隊的協助體系。為情報共享等相互協助，韓國決定派遣青海部隊所屬的兩名軍官到巴林「護航聯盟」總部。