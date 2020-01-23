【一分鐘看世界】特朗普提港問題、多國嚴防武漢肺炎、韓變性軍人

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今天是1月23日，星期四。

陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

特朗普提及香港問題

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（22日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，中國人權及香港問題將是中美兩國第二階段經貿談判內容的一部份。他在記者會上說，希望可以在中港問題上做一些事，兩國已展開商討，惟他未有透露第二階段談判的時間表及限期……（按此閱讀更多

特朗普表示，中國人權及香港問題將是中美兩國第二階段經貿談判內容的一部份。（美聯社）

多國嚴防武漢肺炎

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，美國和泰國分別新增確診病例其中泰國出現首宗本地人的感染個案韓國則新增四宗疑似病例。多國加強防疫，其中朝鮮已經暫時禁止外國遊客入境俄羅斯四個機場均加強防疫措施，英國宣布在倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）為來自武漢的航班另設入境區域……（按此閱讀更多

英國宣布在倫敦希斯路機場為來自武漢的航班另設入境區域。（路透社）

通貝里VS特朗普

世界經濟論壇於瑞士達沃斯舉行。美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）指出，美國經濟表現優於全球其餘國家。環保議題也成為論壇的另一焦點。有環保人士展開長征，徒步前往達沃斯，期望喚起對全球暖化的關注。瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）和美國總統特朗普（Donald Trump）這對「冤家」也在達沃斯隔空交鋒……（按此閱讀更多

特朗普彈劾拉布戰

美國參議院正式開始審理針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案經過超過12小時的馬拉松式辯論民主黨11項修正案全數被否決參議院最終通過共和黨提出的彈劾審理規則這次的彈劾案與1999年克林頓彈劾案有什麼不同？有人能夠改寫彈劾審判劇本嗎？（按此閱讀更多

韓變性軍人

韓國陸軍下令服役期間接受變性手術的陸軍副士官退伍。韓國首位變性軍人同日出席記者會，表示將會控告軍方。事件再次掀起性小眾人士在軍伍遭遇不平等對待的爭議……（按此閱讀更多

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