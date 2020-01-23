【一分鐘看世界】特朗普提港問題、多國嚴防武漢肺炎、韓變性軍人

今天是1月23日，星期四。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普提及香港問題
美國總統特朗普（Donald Trump）周三（22日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，中國人權及香港問題將是中美兩國第二階段經貿談判內容的一部份。他在記者會上說，希望可以在中港問題上做一些事，兩國已展開商討，惟他未有透露第二階段談判的時間表及限期……（按此閱讀更多）
特朗普表示，中國人權及香港問題將是中美兩國第二階段經貿談判內容的一部份。（美聯社）
多國嚴防武漢肺炎
新型冠狀病毒疫情持續蔓延，美國和泰國分別新增確診病例，其中泰國出現首宗本地人的感染個案。韓國則新增四宗疑似病例。多國加強防疫，其中朝鮮已經暫時禁止外國遊客入境。俄羅斯四個機場均加強防疫措施，英國宣布在倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）為來自武漢的航班另設入境區域……（按此閱讀更多）
英國宣布在倫敦希斯路機場為來自武漢的航班另設入境區域。（路透社）
通貝里VS特朗普
世界經濟論壇於瑞士達沃斯舉行。美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）指出，美國經濟表現優於全球其餘國家。環保議題也成為論壇的另一焦點。有環保人士展開長征，徒步前往達沃斯，期望喚起對全球暖化的關注。瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）和美國總統特朗普（Donald Trump）這對「冤家」也在達沃斯隔空交鋒……（按此閱讀更多）
特朗普彈劾拉布戰
美國參議院正式開始審理針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案。經過超過12小時的馬拉松式辯論，民主黨11項修正案全數被否決。參議院最終通過共和黨提出的彈劾審理規則。這次的彈劾案與1999年克林頓彈劾案有什麼不同？有人能夠改寫彈劾審判劇本嗎？（按此閱讀更多）
韓變性軍人
韓國陸軍下令服役期間接受變性手術的陸軍副士官退伍。韓國首位變性軍人同日出席記者會，表示將會控告軍方。事件再次掀起性小眾人士在軍伍遭遇不平等對待的爭議……（按此閱讀更多）
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