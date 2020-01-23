薩克拉羅普盧成為希臘第一位女總統

希臘國會1月22日選舉薩克拉洛普魯（Ekaterini Sakellaropoulou）為該國新總統，她將接替即將卸任的現總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos），成為希臘歷史上首位女性總統。

薩克拉洛普魯能高票當選希臘下一任總統，是希臘各黨派之間罕見的一次意見統一，是希臘「團結與進步」的體現。圖為希臘標誌性建築伊瑞克特翁神廟 。（VCG）

希臘國會22日選舉希臘最高行政法院女院長薩克拉洛普魯為總統，這位準總統將於3月13日宣誓就職，她是希臘史上第一位女性總統。

議會300名議員中共有294人參加投票，261人支持63歲的薩克拉洛普魯當選總統。希臘憲法規定，議會首輪投票中提名獲200票以上支持即獲通過。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在隨後發布的聲明中表示，投票結果表明希臘各派別可以在重大問題上達成共識，「希臘正在進入一個新時代」。

薩克拉羅普盧生於1956年5月。此前她在希臘最高行政法院工作近40年，2018年10月被推選為最高行政法院主席。她不是任何政黨的成員。

米佐塔基斯15日提名名她，她隨後宣布不再履行最高行政法院主席職務。

希臘是國會制國家，總統是國家元首，不享有實際行政權。憲法規定總統由議會選出，任期5年，可連任一次。現任總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）任期會在3月結束。