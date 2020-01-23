【英國脫歐】下議院通過《脫歐協議法案》　待英女王簽署生效

英國距離1月31日卸下歐盟成員國身份又近一步，《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）22日在國會下議院通過獲得通過。法案闖過英國脫歐最後一重障礙，待英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）簽字後，它最快在英國時間23日成為法律。

從2016年6月23日英國就是否脱歐一事開始舉行全民公投至今，已耗時3年7個月。（AP）

英國前首相文翠珊（Theresa May）2019年下台，就是因為脫歐協議三度在國會闖關失敗。然而她的繼任人、現任首相約翰遜（Boris Johnson）2019年11月6日宣布提早大選，以期獲得更多授權去帶領英國脫歐。如今他領導的保守黨在下議院中有80個席位、成為多數黨。這意味着他可不理上議院中親歐盟議員的反對聲音，真的打破導致文翠珊下台的政治僵局。

上議院2020年1月20日提出對法案進行3項改動，包括確保英國脫歐後倫敦政府讓沒人陪同的抵英難民兒童繼續留下、能與家人團聚。這項擬議修改在上議院以300票對220票獲得通過。

下議院22日投票拒絕上議院建議的改動，當中包括英國脫歐後歐盟公民在英權利。之後法案再回到上議院。上議院議員其實可嘗試再度予以修改，甚至讓它在上、下議院展開「乒乓球進程」至雙方同意簽核（sign-off）為止。

上議院議員22日正式放棄對脫歐法案持反對意見，接受下議院通過的法案。法案將交到英女手上，讓其簽署成為法律。