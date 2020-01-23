【澳洲山火】新南威爾斯一架滅火飛機失蹤　疑已墜毀

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澳洲山火持續，其中在新南威爾斯省有80宗山火，有一半仍未受到控制。當局在忙於撲救時卻可能遇到大挫折， 一架滅火飛機1月23日在省內失蹤，外界憂慮它可能已經墜毀。

新南威爾斯鄉郊消防局（NSW RFS）23日發表聲明，稱一架大型滅火飛機在該省南部執行救火任務時失去聯絡，地面人員認為飛機可能墜毀。當局已經找出直升機到該區搜索。

目前有關部門沒有透露更多細節，當地傳媒指涉事飛機是美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）的C-130大力士型滅火飛機。根據飛機追蹤網站Flightrader24資料顯示，涉事飛機在當地時間中午12時15分從悉尼西部的基地起飛，原定在2時01分返航，但它最後顯示於首都坎培拉（Canberra）南部附近。

另外，坎培拉東部亦受到山火威脅，緊急部門呼籲民眾留在原地暫避，指現時無法駕車離開。坎培拉機場附近的草原發生大火，導致航班升降暫停或轉飛其他地方。

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