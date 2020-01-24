【一分鐘看世界】武漢封城有無效？華為的難關、參議院大亂鬥

今天是1月24日，星期五。 農曆年三十的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

武漢肺炎封城有效？

武漢肺炎疫情持續擴散，沙特、越南及新加坡等多國亦錄得確診病例。美、英、日、韓多國呼籲民眾暫時不要前往當地，多地機場都加強防疫。中美專家合作研發針對該型病毒的疫苗，希望可以盡快推出市場。德國教授于曉華就推算，武漢肺炎疫情大約會在5月上旬結束。在武漢方面，當局宣布實施「封城」隔離政策。原來世界各地過去亦有類似例子，對病患或一個區域集中隔離，以防病菌散播，而戴口罩又是否能抗飛沬傳播……（按此閱讀更多）

武漢實施「封城」隔離政策，原來世界各地過去亦曾將病患者集中隔離，以防病菌散播。（Reuters）

華為的難關

歐盟多國就華為就問題遲疑未決，與此同時，孟晚舟引渡聆訊進入第三天。英媒報道，歐盟可能限制或排除高風險5G供應商參與，對華為造成潛在打擊。英國就表示將決定華為於5G電訊網絡的角色，不過認為可供選擇的供應商有限。華為5G市場准入哪四大難關……（按此閱讀更多）

歐盟多國就華為就問題遲疑未決。（Reuters）

參議院大亂鬥

美國參議院1月22日展開彈劾總統特朗普（Donald Trump）的第二日審訊。民主黨指特朗普向烏克蘭施壓，令自己可以連任是腐敗表現，警告國會一旦判他無罪，勢影響美國在全球的優越地位。雖然共和黨掌控的參議院不太可能將特朗普定罪，但100名參議員有不同的政治處境，在決定審訊程序期間或者未必會完全根據所屬政黨路線投票，有機會左右特朗普的命運……（按此閱讀更多）

特朗普連任戰線

中美第一階段貿易協議簽定後，本周兩國在國際舞台相互指責對方挑起貿易戰。2020年選戰距今不足10個月，外界關注特朗普會否趁機急忙收割其他貿易「勝利」。與此同時，美國有線新聞網絡最新民調顯示，前副總統拜登（Joe Biden）首次喪失領頭羊地位……（按此閱讀更多）

英女王批准通過脫歐法案

英國脫歐大臣柏建熙（Stephen Barclay）周四（23日）在Twitter上表示，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）批准通過英國政府的脫歐法案，經簽署後正式成為法律，完成立法程序的最後一項手續……（按此閱讀更多）

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