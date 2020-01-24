美國制裁中港等地企業　涉違反伊朗禁令

美國財政部1月23日宣布制裁6間企業及兩名人士，當中包括兩間香港企業及一間上海公司，指他們涉嫌違反華府對伊朗的禁令，協助伊朗國營的伊朗國家石油公司（National Iranian Oil Company，NIOC）出口數以百萬計美元的產品。

美國財長姆努欽認為，制裁涉事企業和人士是為了切斷伊朗進行恐怖主義的資金來源。（Reuters）

根據財政部公布的名單，被制裁的包括香港的眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd）、Sage Energy HK Limited、中國的Peakview Industry Co Ltd，以及阿聯酋的Beneathco DMCC。這些公司受到的制裁包括凍結在美國的資產、禁止與美國企業及個人有生意來往等。

另外美國政府亦制裁香港的Jiaxiang Industry Hong Kong Limited和中國山東齊旺達石油化工有限公司（Shandong Qiwangwa Petrochemical Co Ltd），以及齊旺達集團董事長王志清、眾祥石化常務董事Ali Bayandarian。

財長姆努欽（Steven Mnuchin）在聲明中表示，伊朗的石油是資助德黑蘭方面在全球恐怖活動及打壓當地民眾的主要資金來源。財政部則指，這些被制裁的企業為伊朗出口石油產品，為伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下的聖城軍（Quds Force）及其中東代理恐怖組織提供收入。