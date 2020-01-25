美國總統特朗普發表春節賀詞

美國總統特朗普（Donald Trump）1月24日發表春節賀詞，向亞洲人民表達新春的問候。

特朗普與蓬佩奧相繼發表春節賀詞。圖為特朗普和蓬佩奧在越南河內出席美朝領導人會峰會的記者會。（Reuters）

特朗普1月24日在白宮網站上發表的新春賀詞中說，「梅拉尼婭（Melania Trump）和我一起向在美國和世界其它地方歡慶春節的人們致以我們最温暖的問候。」

賀詞說，「，我們和世界各地數以億計的人們一起迎接鼠年的到來，擁抱充滿機遇的新的一年，大家共同努力給他人的生活帶來積極的影響。在擁有亞洲傳統的人們放煙火、吃大餐、與親人相聚，慶祝這個特殊時刻的時候，我們祝福他們來年幸福、健康和繁榮。」

賀詞還說，「我們還要認同亞裔美國人為豐富我們的民族文化，增強我們的經濟力量、加強我們的國防而做出的多方面努力，併為此向他們表示最誠摯的感謝。他們為美國做出的不可估量的貢獻是我們國家歷史和特徵的一個獨特的組成部分。」

特朗普最後問候大家「新春好！」

與此同時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）的新春賀詞說，「我向我們在世界各地的朋友們表示我最良好的祝福，慶祝1月25日的農曆新年。」

蓬佩奧說，「鼠年代表新的一天的開始，在我們為建設一個充滿繁榮和機會的世界共同努力的時候，讓我們利用這個機會重申我們對堅持不懈和夥伴關係所做的承諾。」