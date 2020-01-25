【武漢肺炎．不斷更新】一文看各地疫情　澳洲日本等再增確診個案

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，最新1月25日在日本、澳洲、馬來西亞等地均出現新的確診個案，其中日本出現1宗新個案，令當地個案數目升至3宗。 澳洲和美國均提升針對中國湖北省的旅遊警示。本文將持續更新各地疫情消息。

澳洲：4宗確診個案

澳洲1月25日下午宣布，在新南威爾斯省（New South Wales）出現3宗確診個案，令全國整體個案增至4宗。新增的個案患者均是男子，分別為53歲、43歲及35歲，《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）報道，三人均是最近從武漢歸去當地，目前接受隔離治療。當地官員指，另有4宗疑似個案尚待核實。

澳洲同日較早前確認出現首宗確診個案，患者為一名50多歲的中國男子。當地外交部發布對中國湖北省的最高級旅遊警示，呼籲國民不要前往湖北省。

日本：3宗確診個案

日本厚生勞動省1月25日宣布，當地出現第3宗確診個案，為一名來自武漢的30多歲女遊客。她1月18日入境日本旅行，之後有發燒等症狀，至1月25日確診為新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案。

之前日本厚生勞動省在1月24日表示，當地出現第二宗確診病例。患者是一名年約40歲來自武漢的男子，曾到東京觀光，之後接受留院觀察。

當地外務省提升針對中國湖北省（省會為武漢市）的傳染病危險提醒級別，上調至第3級，即建議國民暫勿前往。

美國：2宗確診個案

美國衛生官員1月24日公布該國出現第2宗確診個案，病人是一名60多歲女子，她在12月下旬候到過中國武漢，1月13日返回美國。美國國務院把前往中國的旅遊警示從本來的第2級提升至最高的第4級，呼籲民眾不要前往湖北省。

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+ 5 + 4 + 3

馬來西亞：3宗確診個案

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad ）1月25日宣布，當地錄得首三宗新型冠狀病毒的個案，而且他們都是早前在新加坡首名確診男病人的家屬。

祖基菲里阿邁德指，該三名患者分別是一名65歲女子，以及分別11及2歲的兒童。其中這名女子是新加坡首宗確診個案66歲男病人的妻子，兩名兒童是他們的孫兒。

武漢肺炎：全球各國加強防範，阻止新型冠狀病毒散播。其中在韓國首爾，有工作人員在火車車廂內進行消毒。（AP）

目前三名病人在吉隆坡接受治療，情況穩定。當地傳媒指，他們一行10人在20日從廣州飛到新加坡度假，之後66歲男患者23日在當地證實確診，其37歲兒子及另一名同樣來自武漢的53歲女子於翌日同樣證實確診。

另外，馬來西亞機場已經加強檢測所有來自中國的旅客和機組人員的健康情況，務求減低二病毒在當地散播的可能。

尼泊爾：1宗確診個案

尼泊爾衛生部官員1月25日證實，尼泊爾境內發現首宗確診的武漢肺炎病例。

法國：3宗確診個案

該些確診病例分別在巴黎及波爾多出現。第一宗確診個案中，身在波爾多的患者現年48歲，剛從中國歸去，曾到過武漢。該患者抵達法國後與十多人接觸，23日出現癥狀，送院接受隔離治療。

身在巴黎附近的第二名患者亦曾去過中國，目前同樣需要隔離治療。第三名患者是前述第二名病人的近親，此人身在巴黎。

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新加坡：3宗確診個案

新加坡1月24日確診多兩宗感染新型冠狀病毒的個案，確診病例增至三宗。

泰國：5宗確診個案

泰國官員1月24日表示，當地出現第5宗確診個案，為一名33歲來自武漢的中國女遊客。

韓國：2宗確診個案

韓國疾病管理本部（KCDC）1月24日證實當地錄得第二宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

越南：2宗確診個案

越南1月23日首次確診新型冠狀病毒病例。來自武漢的66歲男子13日前往河內，再到芽莊探望兒子。二人先後出現發燒的病徵，入院後接受測試，結果對新型冠狀病毒呈陽性反應。