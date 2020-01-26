【武漢肺炎・各地疫情】中國回應美駐武漢總領館關閉：作相應安排

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，最新1月26日在加拿大出現首宗懷疑確診個案，韓國、馬來西亞及新加坡等地亦出現新的確診個案，其中韓國出現1宗新個案，令當地個案數目升至3宗。 本文將持續更新各地疫情消息。 中國外交部發言人華春瑩26日回應美國駐武漢總領事館閉館並撤走美方人員一事。她說武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，中方及時向世界衛生組織及有關國家通報疫情訊息，並保持密切溝通。日前，美方提出希將美駐武漢總領館人員從武漢撤回美國。中方根據國際慣例，依照中方有關防疫規定，作出相應安排，提供必要協助和便利。

加拿大：首宗懷疑確診個案

加拿大政府1月25日發表聲明指，當地出現第一宗「推定」的新型冠狀病毒確診病例，患者到過中國武漢，返回加拿大後感不適，正在醫院接受隔離治療，情況穩定。

患者是一名50多歲的男子，22日自中國廣州飛抵加拿大多倫多，23日送入當地醫院隔離治療。他初步測試呈陽性反應，現正等待第二次結果。

安大略省衛生官員表示，患者飛抵多倫多機場後，乘坐私人交通工具返回住所。他的家人及與他有密切接觸的朋友已在自我隔離，有待當局進一步觀察情況。惟政府拒絕透露相關人數。

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韓國：3宗確診個案

韓國確診第三宗新型冠狀病毒感染病例。一名來自中國武漢的54歲韓國男子1月26日被證實感染新型冠狀病毒。

患者為中國武漢市居民，當天出現病徵後，在京畿道一所醫院接受隔離。

新加坡：確診第4宗病例

新加坡1月26日凌晨公布，當地確診第4宗境外輸入的新型冠狀病毒病例。

當地衞生部發表聲明指出，患者是一名36歲中國武漢男子，22日與家人抵達新加坡，目前在盛港綜合醫院（Sengkang General Hospital）接受隔離治療，情況穩定。

《新海峽時報》報道，患者在航機上沒有症狀，23日開始咳嗽，翌日到醫院求診，被列為可疑病例，即時被隔離，25日晚上確診感染病毒。

患者入院前住在聖淘沙鄉村酒店（Village Hotel Sentosa），衞生部正在追查他的密切接觸者。

新加坡1月24日確診多兩宗感染新型冠狀病毒的個案，當天確診病例增至三宗。

武漢肺炎：全球各國加強防範，阻止新型冠狀病毒散播。其中在韓國首爾，有工作人員在火車車廂內進行消毒。（AP）

馬來西亞：新增第4宗確診病例

馬來西亞1月25日晚上宣布出現第4宗2019新型冠狀病毒確診病例，數小時前當局才宣布，境內錄得首三宗相關病毒個案。確診的4人都是來自中國武漢的旅客。

馬來西亞衞生總監努爾‧希沙姆（Noor Hisham Abdullah）表示，最新發現的確診病例是來自武漢的一名40歲男子，他是22日從新加坡乘搭巴士抵達南部柔佛州（Johor）的旅行團成員之一。患者23日因發燒在柔佛州一家醫院求診。

努爾‧希沙姆在聲明中說：「他目前出現發燒和咳嗽症狀，但情況穩定。」馬來西亞衛生部危機預案與應對中心（Crisis Preparedness and Response Centre）檢驗證實，此男子感染新型冠狀病毒。

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