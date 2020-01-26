【武漢肺炎・各地疫情】加拿大現首宗疑確診個案　韓國新增第三宗

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，最新1月26日在加拿大出現首宗懷疑確診個案，韓國、馬來西亞等地亦出現新的確診個案，其中韓國出現1宗新個案，令當地個案數目升至3宗。 本文將持續更新各地疫情消息。

加拿大：首宗懷疑確診個案

加拿大政府1月25日發表聲明指，當地出現第一宗「推定」的新型冠狀病毒確診病例，患者到過中國武漢，返回加拿大後感不適，正在醫院接受隔離治療，情況穩定。

患者是一名50多歲的男子，22日自中國廣州飛抵加拿大多倫多，23日送入當地醫院隔離治療。他初步測試呈陽性反應，現正等待第二次結果。

安大略省衛生官員表示，患者飛抵多倫多機場後，乘坐私人交通工具返回住所。他的家人及與他有密切接觸的朋友已在自我隔離，有待當局進一步觀察情況。惟政府拒絕透露相關人數。

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韓國：3宗確診個案

韓國確診第三宗新型冠狀病毒感染病例。一名來自中國武漢的54歲韓國男子1月26日被證實感染新型冠狀病毒。

患者為中國武漢市居民，當天出現病徵後，在京畿道一所醫院接受隔離。

武漢肺炎：全球各國加強防範，阻止新型冠狀病毒散播。其中在韓國首爾，有工作人員在火車車廂內進行消毒。（AP）

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