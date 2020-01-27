英國脫歐紀念幣出爐　31日起銀行郵局發售

英國1月31日會發行面值50便士的脫歐紀念幣。政府26日展示這枚硬幣的「真面目」，並表示約300萬枚紀念幣會在31日於銀行、郵局及商店分發，預計今年稍後會增發700萬枚硬幣。

脫歐紀念幣會在1月31日發行，上面鑄有「與所有國家的和平、繁榮和友誼（Peace, prosperity and friendship with all nations）」的字樣。（Reuters）

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脫歐紀念幣上鑄有「與所有國家的和平、繁榮和友誼（Peace, prosperity and friendship with all nations）」的字樣，及「2020年1月31日」的日期。

向公眾展示紀念幣的英國財政大臣賈偉德（Sajid Javid）表示：「離開歐盟是我們歷史的轉捩點，而這枚硬幣標誌着這新章節的開始。」

另外，皇家鑄幣廠（The Royal Mint）南威爾斯（South Wales）總部1月31日凌晨起會24小時開放給公眾兌換。

紀念幣的鑄造可謂一波三折。賈偉德原本計劃在幣上刻上「2019年3月29日」的日期，這是脫歐的原定期限，其後英國向歐盟申請延期。

賈偉德後來再下令生產刻上「2019年10月31日」的紀念幣，不過脫歐再一次延期，令已鑄造的約100萬枚紀念幣要被熔化，直至確定新的脫歐日期。