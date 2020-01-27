【Kobe Bryant墮機亡】事發時能見度低　直升機撞山前曾急爬升

退役NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）突然離逝，令世人震撼。他所乘坐的直升機在美國時間1月26日的上午，墜毀於洛杉磯縣卡拉巴薩斯（Calabasas）一座山坡上，以下是目前已知的意外細節。

救援人員趕往現場，直升機殘骸散落一地。（Reuters）

意外發生在26日早上約10時

意外發生在美國當地時間，1月26日早上約10時。高比拜仁乘坐的塞考斯基S-76直升機（編號N72EX），墜毀於美國加州、洛杉磯縣卡拉巴薩斯鄰近Las Virgenes的一座山坡上。

機上連同高比拜仁共有9人，其中包括高比拜仁的13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant），兩人原定出席紹森歐克斯（Thousand Oaks）一家體育館的賽事。

高比拜仁所乘搭，編號N72EX的塞考斯基 S-76直升機。（AP）

高比拜仁經常乘坐肇事直升機

該塞考斯基S-76直升機為高比拜仁所有，在1991年建造，高比拜仁在役NBA時已經常乘搭該直升機出門。根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）資料，高比拜仁的直升機未曾發生意外。

塞考斯基S-76直升機又名精靈直升機，是美國塞考斯基飛機公司（Sikorsky）生產的一架商用直升機。香港政府飛行服務隊亦有使用同款直升機。

飛行追蹤顯示直升機在盤旋多圈後沿公路飛行，但在途中向南轉入山區。（Flightradar24）

事發時相當大霧

目前未知直升機墜機原因，但根據已知資訊，直升機飛行時天氣相當潮濕大霧。高比拜仁的直升機在起飛不久，途經洛衫磯動物園上空時已告知航空交通管制塔有能見度問題，並在9時半一度在空中盤旋。

根據衛星飛行追蹤，直升機在盤旋約15分後改變方向，沿118及110公路前進，再懷疑因遇上更惡劣的大霧天氣，轉向山區飛行。在9時45分左右直升機在短時間內從1200呎爬升至2000呎高空，並在不久後墜毀。