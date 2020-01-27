【Kobe Bryant空難】高比拜仁曾讚　出事直升機像轎車般安全

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）26日墜機身亡，消息震撼全球，現在連美3國聯邦調查局（FBI）也協助調查。專家透霧，天氣可能是初步調查的關鍵部分。洛杉磯警方說，事發當時濃霧籠罩，「天氣狀況不符合我們的最低飛行標準。」高比拜仁的前專職機師說， 高比拜仁偏愛該款直升機，並比喻它是凱迪拉克（Cadillac）的大型豪華轎車；事發前，直升機似乎以非常快的速度飛行，時速約160英里。

救援人員趕往現場，直升機殘骸散落一地。（路透社）

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報道，這架直升機是1991年製造的Sikorsky S-76B（編號N72EX），於26日上午9時6分離開加州約翰韋恩機場（John Wayne Airport）。洛杉磯消防局長奧斯比（Daryl Osby）說，在上午9時47分接到911報警電話，消防人員趕到時發現，直升機墜落在陡峭的地形上，導致四分之一英畝的灌木叢起火。

目前美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration）、國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查墜機事故；FBI也在協助調查，這是標準做法。幾位專家表示，天氣可能是初步調查的關鍵部分，事發時，直升機墜落的山區起了濃霧。

洛杉磯警察局發言人魯本斯坦（Josh Rubenstein）表示，由於有霧，他們的空中支援部26日早上停飛直升機，直到下午才飛行，「天氣狀況不符合我們的最低飛行標準。」

迪茲（Kurt Deetz）是高比拜仁的前專職機師，於2014到2016年為他效力。他說，高比拜仁愛S-76B直升機，他將它比喻成凱迪拉克（Cadillac）轎車般安全，且安全紀錄十分良好。

高比拜仁所乘搭，編號N72EX的塞考斯基 S-76直升機。（美聯社）

迪茲說，26日早晨當地天氣狀況很差，墜機事故更可能是由於惡劣天氣，而不是引擎或機械問題引起。他表示，根據紀錄，在發生撞擊時，直升機似乎以非常快的速度飛行，時速約160英里；起飛40分鐘後，機上燃料約為800磅，「這足以引發一場大火。」

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高比拜仁26日搭乘直升機，在洛杉磯卡拉巴薩斯市（Calabasas）墜機。警方表示，機上包括高比拜仁、機師以及他13歲女兒Gianna共9人全數罹難。

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