【Kobe Bryant空難】9人罹難　7人身份已證實

NBA傳奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）乘坐的直升機1月26日早上在美國洛杉磯市區以東約48公里處卡拉巴薩斯市（Calabasas）墜毀，機上9人全部罹難。美媒27日報道，空難中7名死者身份已確認。 美國有線新聞網絡（CNN）報道稱，當中7名死者身份已被確認，除高比拜仁及其13歲女兒Gianna Bryant，還有機師（暫未公布姓名）。

橙縣海岸學院（Orange Coast College）棒球教練阿爾托貝利（John Altobelli）胞弟托尼（Tony Altobelli）表示，65歲的阿爾托貝利、其妻凱里（Keri）以及13歲女兒阿莉薩（Alyssa）也死於這場空難。托尼說，阿莉薩及Gianna是隊友，她們所屬隊伍Lady Mavericks的教練是高比拜仁。阿爾托貝利因此與高比拜仁熟稔。

阿爾托貝利在位於加州科斯塔梅薩（Costa Mesa）的社區學院橙縣海岸學院任教多時，已進入第28季。球隊在他的指導下，2019年贏得全州錦標賽冠軍，阿爾托貝利亦獲選美國棒球教練協會2019年全年最佳教練。

學院球隊助理總教練納特・約翰遜（Nate Johnson）指出，阿爾托貝利因阿莉薩與Gianna隊友之誼，與高比拜仁成為朋友。納特接受美國新聞網站The Daily Beast訪問稱兩人關有特別之處，只因他們都是教練、運動員，以及明白運動。納特說，阿莉薩參加的比賽，阿爾托貝利多會出席，而且不會錯過很得多，而他與高比見面時就會聊天。

根據曼巴體育學院球隊Lady Mavericks總監莫拉萊斯（Evelyn Morales）所說，Gianna原定在26日參加在加州紹森歐克斯（Thousand Oak）「曼巴體育學院」（Mamba Sports Academy）舉行的籃球比賽。高比拜仁有份創辦「曼巴體育學院」。

高比拜仁長女就讀位於加州Corona del Mar的私校Harbor Day School，學校校隊教練莫塞（Christina Mauser）亦是機上遇難者之一，莫塞的丈夫馬特（Matt Mauser）在Facebook帳戶上發表，稱他和子女為之心碎：「我們今日在一場直升機墜機事件中失去我們美好的妻子和母親。」